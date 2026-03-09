사퇴냐 해임이냐… 강호동 회장 거취 주목

일단 농협 내외부에서 강 회장의 자진 사퇴 가능성을 낮게 보는 분위기이다.
지난 1월 농림축산식품부의 '농협중앙회·농협재단 특별 감사' 중간 결과 발표 당시 해외 출장 호화 스위트룸 등 부적절한 처신 내용이 다소 포함됐지만 이후 강 회장의 사퇴 움직임이 전혀 없었기 때문이다.
하지만 9일 정부가 '농협 정부합동 특별감사' 결과, 강 회장을 황금열쇠 수수 등 각종 의혹으로 수사 의뢰하면서 상황이 급반전했다.
농협 내외부에서 '강 회장 사퇴' 얘기가 흘러나오고 있는 것이다. 농협에서 고위직을 지낸 A씨는 "강 회장의 신뢰는 땅에 떨어졌다. 1월 농협 특별감사 중간 결과 발표 때 진작 사퇴했어야 했다"고 말했다.
하지만 경찰 수사를 앞둔 강 회장이 '무죄 추정의 원칙'을 내세우며 법정 투쟁 방식으로 자진 사퇴를 거부할 경우 현재로써 가능한 시나리오는 '농업협동조합법'에 따른 '해임'이다.
이와 관련 농업협동조합법 123조에서 총회의 의결 사항으로 '임원 및 조합감사위원장의 선출과 해임(3조)' 내용을 담고 있다.
또한 123조의2 1항은 '중앙회의 총회는 이 법에 다른 규정이 있는 경우 외에는 의결권 총수의 과반수에 해당하는 회원의 출석으로 개의하고, 출석한 회원의 의결권 과반수 찬성으로 의결한다'며 전국 조합장 1110명 중 과반 출석, 출석자의 과반 찬성을 중앙회장의 해임 의결 요건으로 규정하고 있다.
이로 인해 전국 조합장 1110명 중 555명이 총회에 출석하고, 출석한 555명 중 278명이 찬성하면 강 회장의 해임도 실제 이뤄질 수 있다.
이럴 경우 강 회장의 거취가 사실상 전국 조합장의 선택에 달려 있는 셈이다.
농협 일각에서 조합장의 결단을 촉구하는 목소리가 나오는 것도 이와 무관치 않다.
A씨는 "농협이 죽은 조직 같다는 생각이 들 정도이다. 조합장이 적극 나서야 한다"고 강조했다.