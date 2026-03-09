임문영 국가AI전략위 부위원장, 모교 호서대서 특강

임문영 국가AI전략위 부위원장 0 임문영 국가AI전략위 부위원장이 지난 7일 모교인 호서대를 찾아 특강을 하고 있다. /호서대학교

이재명 정부 AI 정책을 이끄는 임문영 국가AI전략위 부위원장이 모교인 호서대학교에서 특별강연을 실시했다.9일 호서대에 따르면 기술경영전문대학원이 강석규교육관에서 국가인공지능전략위원회 임 부위원장을 초청해 지난 7일 아산캠퍼스 특강을 개최했다.이날 특강에는 강일구 총장, 서원교 산학협력단장, 권영일 기술경영전문대학원장 등 대학 주요 보직자가 참석한 가운데 기술경영전문대학원 필수 교과목 'AI 비즈니스 모델' 특별연사로 초청된 임 부위원장이 강연을 진행했다.임 부위원장은 호서대 기술경영전문대학원 1기 박사 졸업생으로 국가 AI 전략을 총괄하는 공직자이자 선배로서 모교를 찾아 강연의 의미를 더했다.임 부위원장은 'AI 시대의 지식 리더십'이라는 주제로 강연을 진행했다. 첨단산업 분야 재직자를 중심으로 구성된 기술경영전문대학원 신입생을 포함한 재학생 200여 명을 대상으로 급격한 기술 변화 속에서 AI를 바라보는 시야를 넓혀주고 현 정부의 AI 전략을 전달했다.강연 후에는 임 부위원장의 국가 AI 산업 발전 기여와 모교 위상을 높인 공로를 기리는 공로패 수여식이 이어졌다.호서대 기술경영전문대학원은 지난 2016년 설립 이후 산업통상부의 지원을 통해 첨단 전략산업 분야의 핵심 인재를 양성해 왔다.특히 학생 소속 기업의 현장 문제를 직접 해결하는 ABL(Actual task-Based Learning) 교육 모델을 통해 최근 3년간 136명의 석·박사를 배출하는 등 실무 중심형 기술경영 교육의 산실로 자리매김하고 있다.권영일 기술경영전문대학원장은 "국가 AI 정책의 핵심 인사인 임문영 부위원장의 특강은 이제 막 학업을 시작하는 신입생들에게 큰 영감을 주었다"며, "앞으로도 우리 대학원은 산·학·연·관의 네트워크를 공고히 하여 AI 대전환 시대를 선도하는 글로벌 인재 양성에 박차를 가하겠다"고 밝혔다.