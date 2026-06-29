삼성, 6700개 협력사 상생망 구축…2·3차 협력사까지 대금 개선 확대

공정위-삼성, '1·2·3차 협력사 상생협약 체결식 개최'

법정기한보다 빠른 대금 지급·3.5조 상생펀드 활용

주병기 공정위원장 "건강한 기업생태계 시발점 될 것"

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삼성그룹이 1차 협력사뿐 아니라 2·3차 협력사까지 아우르는 상생협력 체계를 구축한다. 대금 지급 조건 개선과 금융·기술 지원 확대 등을 통해 대기업 중심의 상생 문화를 협력망 전반으로 확산한다는 계획이다.공정거래위원회는 29일 경기 수원 삼성전자 디지털시티에서 삼성전자, 삼성디스플레이 등 12개 삼성그룹 계열사와 협력사 관계자들이 참석한 가운데 '삼성-1·2·3차 협력사 상생협약 체결식'을 개최했다고 밝혔다.이번 협약의 핵심은 삼성의 상생 지원 효과가 1차 협력사를 넘어 2·3차 협력사까지 이어지도록 거래망 전체의 대금 지급 환경과 지원 체계를 개선하는 것이다.협약에 따르면 삼성은 1차 협력사에 대해 현재 법정 대금 지급 기한인 60일보다 앞선 '마감 후 10일 이내' 대금을 지급한다. 현금성 결제와 상생결제시스템을 통한 대금 지급 원칙을 유지하는 한편, 명절 대금을 조기 지급하기로 했다.또한 1·2차 협력사 역시 하위 협력사를 대상으로 대금 지급 기한을 마감 후 30일 이내 등 합리적으로 운영하고, 현금성 결제 및 상생결제시스템 기반 대금 지급을 위해 노력하기로 했다.동시에 삼성은 협력사의 참여를 유도하기 위해 대금 지급 조건 개선에 참여하는 협력사에는 종합평가 가점, 평가등급 상향, 상생펀드 지원 확대, 우수 협력사 시상 등의 혜택을 제공한다.아울러 삼성은 현재 운영 중인 3조5000억원 규모 상생펀드와 환경·사회·지배구조(ESG) 펀드를 활용해 협력사의 시설 투자와 기술 개발, ESG 전환 등을 지원할 방침이다. 특히 삼성전자는 지난 5월 발표한 5조원 규모 사회 환원 계획 가운데 '2·3차 협력사 지원 및 산업재해기금 조성·운영' 내용을 이번 협약에 포함해 협력사 지원을 강화하기로 했다.이와 함께 하도급법상 연동 대상이 아닌 에너지 비용과 인건비 변동분도 선제적으로 대금에 반영하고, 2·3차 협력사를 대상으로 환경·안전 관리 컨설팅을 제공하는 등 경쟁력 강화 지원에도 나선다.공정위는 이번 협약으로 삼성 거래망에 속한 약 6700개 협력사가 혜택을 받을 것으로 예상했다. 삼성은 향후 협력사와 체결하는 공정거래협약에도 이번 내용을 반영해 지속적으로 이행한다는 방침이다.주병기 공정거래위원장은 "이번 상생협약을 통해 삼성의 상생노력이 협력사의 상생노력으로 막힘없이 이어져 대기업의 성과가 그 협력망의 상위뿐만 아니라 하위 협력업체의 성과로도 공정하게 분배되는 건강한 기업생태계의 큰 숲이 자리잡는 시발점이 될 것"이라고 말했다.