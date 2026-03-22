[포토] 현대백화점-라 그랑드 에피세리, 미식 협력 맞손

현대백화점, 佛 봉마르쉐와 미식 콘텐츠 협업 나선다 0

아시아투데이 = 정지영 현대백화점 사장(오른쪽)과 질 로드릭(Giles Roderick) 라 그랑드 에피세리 대표가 프랑스 파리 봉마르쉐 백화점에서 미식 트렌드 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 현대백화점은 봉마르쉐 식품관 '라 그랑드 에피세리'와 온·오프라인 판매 채널 구축 및 공동 마케팅을 추진할 계획이라고 22일 밝혔다. /현대백화점