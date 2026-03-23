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경제

[포토]코스피 375.45p 코스닥 64.63p 동반 하락 마감

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박성일 기자

승인 : 2026. 03. 23. 15:53

트럼프 미 대통령의 호르무즈 해협 개방 최후통첩 시한이 하루 앞으로 다가온 가운데 23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피와 원/달러 환율이 표시돼 있다.

이날 코스피는 전장보다 375.45포인트(6.49%) 내린 5,405.95에, 코스닥은 64.63포인트(5.56%) 내린 1,096.89에 장을 마감했다.
박성일 기자

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