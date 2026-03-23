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[포토] 서대문구 홍제폭포 찾은 K-POP 팬들

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정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 23. 16:03

서울 낮 기온이 19도까지 오르며 완연한 봄 날씨를 보인 23일 서울 서대문구 홍제천 홍제폭포를 찾은 외국인 관광객들이 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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