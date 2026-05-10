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[포토] 제23회 소아암환우돕기 서울시민 마라톤대회

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정재훈 기자

승인 : 2026. 05. 10. 12:35

10일 서울 여의도 한강공원 물빛광장에서 아시아투데이와 소아암환우돕기 조직위원회 공동주최로 열린 '제23회 소아암환우돕기 서울시민 마라톤대회'에서 황석순 아시아투데이 총괄사장(맨 앞줄 왼쪽부터)과 이동윤 소아암환우돕기 조직위원장, 황규석 서울시의사협회장이 출발에 앞서 참가선수들과 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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