[포토] 제23회 소아암환우돕기 서울시민 마라톤대회

10일 서울 여의도 한강공원 물빛광장에서 아시아투데이와 소아암환우돕기 조직위원회 공동주최로 열린 '제23회 소아암환우돕기 서울시민 마라톤대회'에서 황석순 아시아투데이 총괄사장(맨 앞줄 왼쪽부터)과 이동윤 소아암환우돕기 조직위원장, 황규석 서울시의사협회장이 출발에 앞서 참가선수들과 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자