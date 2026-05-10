[포토] 서울시민 마라톤대회 개회선언하는 황석순 아시아투데이 총괄사장

황석순 아시아투데이 총괄사장이 10일 서울 여의도 한강공원 물빛광장에서 아시아투데이와 소아암환우돕기 조직위원회 공동주최로 열린 '제23회 소아암환우돕기 서울시민 마라톤대회'에서 개회선언을 하고 있다. /정재훈 기자