[포토] 노원구, 하천변 특화 정원 조성 ‘걷기 좋은 힐링 도시’

11일 서울 노원구 당현천 산책로 매력정원를 찾은 시민들이 꽃길에서 사진을 찍고 있다. 노원구는 우이천과 당현천, 중랑천 등 하천변 산책로에 생활 속 걷기 활성화를 위한 특화 정원을 조성했다. /정재훈 기자