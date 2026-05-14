[포토] 서울시청 하늘광장 갤러리 ‘곤충도감’ 전시

14일 서울시청 하늘광장 갤러리에서 열린 2026년 전시 개막을 찾은 시민들이 '곤충도감' 전시를 관람하고 있다. 하늘광장 갤러리(Sky Plaza Gallery)는 서울광장을 한눈에 내려다볼 수 있는 서울시청 본관 8층에 위치한 문화예술 공간으로 시민 누구나 자유롭게 전시를 관람할 수 있다. /정재훈 기자