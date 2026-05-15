[포토] 양천구, Y교육박람회 2026 개최

15일 서울 양천구 양천구청 일대에서 열린 'Y교육박람회 2026'를 찾은 학생들이 박람회 부스를 둘러보고 있다. 양천구는 인공지능 시대 변화하는 교육의 방향을 함께 고민하기 위해 올해 'AI 빅뱅: 경계없는 교육, 한계없는 배움'을 주제로 오는 16일까지 Y교육박람회를 개최한다. /정재훈 기자