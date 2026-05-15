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[포토] 제5회 대현산 장미원 장미축제…16일 개최

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정재훈 기자

승인 : 2026. 05. 15. 13:50

15일 서울 성동구 대현산 장미원을 찾은 시민들이 만개한 장미꽃을 감상하고 있다. 성동구는 16일 서울의 대표적인 장미 명소로 손꼽히는 대현산 장미원에서 ‘제5회 대현산 장미원 장미축제’를 개최한다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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