[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 22일

쥐띠
36년 바라는 뜻을 막힘없이 펼쳐 나간다.
48년 사고파는 문서로 재물을 만진다. 60년 명예를 회복하거나 진급하는 운이다. 72년 외유내강하니 흐트러짐이 없다. 84년 힘들어도 성실히 노력한다. 96년 최선을 다하였으니 관심을 받는다.
소띠
37년 기쁜 일이 많아지며 마음이 편해진다. 49년 문서 운이 서서히 좋아지니 매매 소식 듣는다.
61년 귀한 존재로 인정받는다.
73년 성실한 노력으로 운수대통한다.
85년 자심 감으로 목적을 달성한다. 97년 지혜와 덕으로 우정이 가득해진다.
범띠
38년 문서 도움으로 재물을 만진다.
50년 캄캄한 곳에서 밝은 빛을 얻는다. 62년 소망하는 일이 늦게 이뤄진다.
74년 약속시간을 지키지 않아 실망한다.
86년 막혔던 운이 열리니 안정된다.
98년 안전이 우선이니 신중히 살펴본다.
토끼띠
39년 묵은 일이 정리되고 근심이 사라진다.
51년 재물 운이 좋으니 기쁨이 가득하다. 63년 모래를 일구어 황금을 만든다.
75년 좋은 실적으로 큰 이익 얻는다.
87년 단호히 결정을 내린다.
99년 스포츠를 즐기며 기분 전환한다.
용띠
40년 바라던 일이 뜻대로 되니 금상첨화다. 52년 포기하지 않으면 기회는 찾아온다. 64년 어려움을 알면 성공이 빠르다. 76년 힘들이지 않고 하는 일은 소득이 없다. 88년 운수대통하니 재미를 톡톡히 본다.
00년 소망하는 일이 대길하여진다.
뱀띠
41년 우환이 사리지니 기쁨이 찾아온다.
53년 어려움은 사라지고 기쁜 일만 생긴다.
65년 성공 후 이익이 따른다.
77년 손실을 보다가 이득도 본다.
89년 높은 공을 세우니 칭송받는다.
01년 시험에 합격하여 높은 지위에 앉는다.
말띠
42년 신수가 좋으니 추진하는 일도 대길하다.
54년 어려움 끝에 문제들이 해결 기미 보인다.
66년 반가운 소식을 듣는다.
78년 근검절약 정신으로 밀고 나간다.
90년 힘든 고비를 넘어가니 대길하다.
02년 기회는 한 번뿐이니 최선을 다한다.
양띠
43년 건강 운이 좋아져 어깨춤을 춘다.
55년 바라던 소망들이 조금씩 이루어진다.
67년 어렵던 일들도 속히 풀린다.
79년 재물 운이 찾아오니 마음이 놓인다.
91년 귀인이 나타나 소망을 들어준다.
03년 하는 일마다 성취되니 기쁘다.
원숭이띠
32년 집안에 경사로운 일이 많아진다.
44년 귀인이 특별한 문서를 안겨준다.
56년 오랫동안 지켜보던 일이 뜻대로 된다.
68년 운세가 좋을 때 추진해야 한다.
80년 오후쯤 근심이 소멸된다.
92년 불길함이 사라지고 운수대통한다.
닭띠
33년 기다리면 재물이 들어온다.
45년 참고 견디는 지혜가 필요하다.
57년 생활이 윤택해지는 운세다.
69년 어려워도 힘을 내야 좋은 일이 찾아온다.
81년 금전 운이 마침내 찾아온다.
93년 하는 일마다 성사시키는 운이 따른다.
개띠
34년 고난 속에서 행복이 찾아온다.
46년 재물이 들어오니 마음이 편해진다.
58년 우울했던 일이 기쁜 일로 연결 된다.
70년 숨은 노력으로 성과가 좋아진다.
82년 뜻한 대로 밀고 나가야 한다.
94년 계획은 실천으로 메워야 한다.
돼지띠
35년 문서를 계약할 때 잘 살펴야 한다.
47년 기다리던 소식이 반갑게 온다.
59년 매매가 성사되는 운이다.
71년 소망이 성취되고 매사 뜻을 이룬다.
83년 집을 사거나 이사하는 운이다.
95년 운수가 대길하니 희망을 달성한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장