[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 22일

소띠

37년 기쁜 일이 많아지며 마음이 편해진다. 49년 문서 운이 서서히 좋아지니 매매 소식 듣는다.

61년 귀한 존재로 인정받는다.

73년 성실한 노력으로 운수대통한다.

85년 자심 감으로 목적을 달성한다. 97년 지혜와 덕으로 우정이 가득해진다.