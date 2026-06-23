[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 23일

쥐띠
36년 목표 달성을 위해 최선을 다한다.
48년 어느 곳에 가나 존경을 한 몸에 받는다.
60년 깊은 뜻을 이루기 어렵다.
72년 좋은 실력을 크게 인정받는 날이다.
84년 이익을 얻으려다 손해만 본다.
96년 가족들이 큰 행운을 얻는다.
소띠
37년 마음을 비우지 않으니 일이 더 꼬인다.
49년 밝은 빛이 집안으로 가득 들어온다.
61년 먹구름이 걷히고 새로운 운이 들어온다.
73년 이름이 널리 떨치게 된다.
85년 마음이 한결 평화로워진다.
97년 소원을 성취하는 날이다.
범띠
38년 문서 도움으로 재물을 만진다.
50년 캄캄한 곳에서 밝은 빛을 얻는다. 62년 소망하는 일이 늦게 이뤄진다.
74년 약속시간을 지키지 않아 실망한다.
86년 막혔던 운이 열리니 안정된다.
98년 안전이 우선이니 신중히 살펴본다.
토끼띠
39년 자신만 이득 보려는 생각을 버린다.
51년 속 시원히 결정을 내리는 날이다.
63년 망설임 없이 빠르게 결정한다.
75년 여유로움이 많은 날이다.
87년 몸살에 신경 쓴다.
99년 기다리던 소식을 들으니 즐거움이 가득해진다.
용띠
40년 뜻대로 이뤄지니 마음이 행복해진다.
52년 음식은 잘 익혀서 먹어야 한다.
64년 망설임이 한결 많아지는 날이다.
76년 장거리 운전에 신경 쓴다.
88년 골치 아픈 일들이 풀리는 날이다.
00년 마음이 한결 편안해진다.
뱀띠
41년 일이 힘들게 성사된다.
53년 편두통이 생겨 머리만 아픈 날이다. 65년 단 한 번에 성사된다.
77년 건널목에서는 핸드폰을 보지 않는다. 89년 경제적 기쁨이 가득 찾아온다.
01년 소원을 성취한다.
말띠
42년 결정을 내리지 못하는 날이다.
54년 고민이 해결되니 즐겁다.
66년 기분이 좋으니 음식 맛도 최고다.
78년 금전 문제로 재물을 잃을 수 있다. 90년 스트레스를 많이 받는 날이다.
02년 순발력 있게 움직이니 기분이 최고다.
양띠
43년 서류 문제가 발생하니 잠시 보류한다. 55년 불미스러운 일이 생기니 일단 침묵한다. 67년 서두르면 손해를 본다.
79년 근심이 사라지는 날이다.
91년 근본적인 문제가 해결되니 마음이 편안하다.
03년 새로운 것을 얻게 된다.
원숭이띠
32년 원하던 일이 잘 이뤄지지 않는다.
44년 주변의 도움으로 목표를 달성한다.
56년 부부가 화목하니 매사 대길하다.
68년 나갔던 금전이 목돈이 되어 들어온다.
80년 침착히 대처해 나간다.
92년 어렵던 일이 속 시원히 풀린다.
닭띠
33년 운세가 대통하게 되는 날이다.
45년 하는 일이 잘 풀리고 심신이 편안하다.
57년 금전 고통이 따르다가 서서히 해결된다.
69년 운수가 좋아지는 날이다.
81년 등 돌렸던 사람이 다시 찾아온다.
93년 생활에 활력이 될 만한 변화가 생긴다.
개띠
34년 귀인 도움으로 재물을 얻는다.
46년 적게 쌓아 크게 이룬다.
58년 기쁨이 생기니 신수가 태평하다.
70년 주위 사람 도움으로 재물이 늘어난다.
82년 귀인이 도우니 소망을 성취한다.
94년 일이 뜻대로 풀리니 운수대통한다.
돼지띠
35년 재물이 왕성하니 운수대통한다.
47년 집안의 근심이 사라진다.
59년 새로운 운기가 들어와 형통한다.
71년 복잡했던 한결 편안해진다.
83년 멋진 곳에서 멋지게 휴식한다.
95년 목적을 순탄하게 달성한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장