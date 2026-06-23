[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 23일

범띠

38년 문서 도움으로 재물을 만진다.

50년 캄캄한 곳에서 밝은 빛을 얻는다. 62년 소망하는 일이 늦게 이뤄진다.

74년 약속시간을 지키지 않아 실망한다.

86년 막혔던 운이 열리니 안정된다.

98년 안전이 우선이니 신중히 살펴본다.