[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 24일

쥐띠
36년 건강이 나빠질 수 있으니 조심한다.
48년 욕심부리지 말고 최선을 다한다.
60년 얻을 것을 얻지 못해 짜증만 난다.
72년 친한 사람과 다투게 되니 조심한다.
84년 베푼 덕으로 행복이 찾아온다.
96년 웃음이 저절로 나온다.
소띠
37년 금전 문제로 다툼이 생긴다.
49년 만사가 여유롭고 대길하다.
61년 건강 운이 찾아오니 금상첨화다.
73년 명예 운이 가득하니 만사가 형통한다.
85년 금전 운과 건강 운으로 근심이 사라진다.
97년 뜻한 바를 얻으니 기쁘다.
범띠
38년 짜증을 내고 싶어도 참아야 한다.
50년 어렵게 재물을 모으게 된다.
62년 뜻밖의 재물을 얻는 날이다.
74년 노력 끝에 공명을 얻는다.
86년 소원을 성취하니 안락해지는 하루다.
98년 걱정과 근심에서 벗어나 행복해진다.
토끼띠
39년 몹시 화를 내니 속이 아프다.
51년 중요한 곳에서 초대를 받게 된다.
63년 힘든 운에서 벗어나 새롭게 시작한다.
75년 자존심은 잊는 것이 좋다.
87년 마음이 불편해지니 여행을 미룬다.
99년 힘든 일을 통해 보람을 얻는다.
용띠
40년 상관없는 싸움에 관여하지 않는다.
52년 짜증을 내면 운이 더 막힌다.
64년 바라던 운이 들어와 소원을 성취한다.
76년 소원대로 이뤄지지 않으니 최선을 다한다.
88년 꼬인 일이 순조롭게 풀린다.
00년 나누어주니 더욱 행복해지는 날이다.
뱀띠
41년 귀인을 만나니 도움을 받는 날이다.
53년 막혔던 문서운이 다시 도움 되려고 한다.
65년 소원을 성취한다.
77년 승진 운이 서서히 들어온다.
89년 얼굴에 즐거움이 가득하다.
01년 힘들어도 꾸준히 노력해야 한다.
말띠
42년 일이 막힘없이 성사된다.
54년 서두르지 말고 성실하게 임해야 한다.
66년 생각한 만큼 일이 순조롭게 풀린다.
78년 간절히 원하니 일이 빠르게 성사된다.
90년 건강이 한결 좋아진다.
02년 답답했던 일이 해결된다.
양띠
43년 명의를 만나 건강이 호전된다.
55년 마음먹은 대로 성취한다.
67년 좋은 감정만 가지도록 해야한다.
79년 원하던 곳으로 이직하는 날이다.
91년 일이 꼬이는 날이니 지갑에 신경 쓴다. 03년 이직 운이 잘 풀린다.
원숭이띠
32년 바라던 소원을 성취한다.
44년 목표가 흔 들이지 않게 신경 쓴다.
56년 심신이 피곤해지니 모든 일을 뒤로 미룬다.
68년 꼬였던 일의 실마리가 풀린다.
80년 좋은 결실을 얻게 된다.
92년 성사되는 답장을 받는다.
닭띠
33년 우환과 질고가 생기지 않게 신경 써야 한다.
45년 명예 운이 드높아진다.
57년 재물을 잃을 수 있으니 지갑을 잘 지킨다.
69년 최선을 다해야 한다.
81년 잘 통하는 사람들과 함께한다.
93년 큰 뜻을 얻기가 어려운 날이다.
개띠
34년 마음을 비우고 묵묵히 지낸다.
46년 심기가 불편한 날이니 주의한다.
58년 금전 운이 점차 따른다.
70년 도둑이 들 수 있으니 신경 쓴다.
82년 미루던 계약이 오후쯤 성사된다.
94년 마음을 비우지 않으니 원점으로 돌아간다.
돼지띠
35년 문서 매매가 이뤄지지 않는다.
47년 명성이 가득 들어온다.
59년 숨어 있던 복록 운이 찾아온다.
71년 몸 다칠 수 있으니 조심한다.
83년 성공하니 주위의 부러움을 받는다.
95년 어려움이 계속해서 들어오니 신경 쓴다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장