[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 24일

양띠

43년 명의를 만나 건강이 호전된다.

55년 마음먹은 대로 성취한다.

67년 좋은 감정만 가지도록 해야한다.

79년 원하던 곳으로 이직하는 날이다.

91년 일이 꼬이는 날이니 지갑에 신경 쓴다. 03년 이직 운이 잘 풀린다.