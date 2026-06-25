[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 25일

소띠

37년 운이 트이기 시작한다.

49년 금전이 들어왔다가 다시 나간다.

61년 별로 하는 일도 없이 시간만 보낸다.

73년 일이 꼬이니 마음만 우울해진다.

85년 이기적으로 생각하면 본인만 힘들어진다.

97년 좋은 인연을 맺게 된다.