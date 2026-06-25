[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 25일

쥐띠
36년 고집만 내세우면 더 피곤해진다.
48년 일이 풀리지 않아 심기가 불편해진다.
60년 욕심이 가득하니 몸만 상한다.
72년 스스로 실력을 높여야 한다.
84년 근심이 생기지만 금세 사라진다.
96년 금전이 들어와 쌓이는 날이다.
소띠
37년 운이 트이기 시작한다.
49년 금전이 들어왔다가 다시 나간다.
61년 별로 하는 일도 없이 시간만 보낸다.
73년 일이 꼬이니 마음만 우울해진다.
85년 이기적으로 생각하면 본인만 힘들어진다.
97년 좋은 인연을 맺게 된다.
범띠
38년 새로운 것을 얻게 된다.
50년 일이 해결되어 마음이 편해진다.
62년 일이 제대로 진행되지 않는 날이다.
74년 물건을 잃어버리지 않도록 신경 쓴다.
86년 우환과 질고로 집안의 평화가 깨진다.
98년 기쁜 일이 많이 생긴다.
토끼띠
39년 집안에 경사가 찾아온다.
51년 마음이 왠지 우울해진다.
63년 급하게 서두르니 근심이 생긴다.
75년 야간 운전에 자신이 없는 날이다.
87년 빌려준 돈을 받기가 힘들어진다.
99년 손해를 볼 일 생길 수니 신경 써야 한다.
용띠
40년 골목길에서 이륜차를 조심해야 한다.
52년 바라던 재물 운이 들어온다.
64년 운이 따르니 승진 운이 생긴다.
76년 손재수가 생길 수니 특별히 신경 써야 한다.
88년 바라던 일이 순조롭게 풀린다.
00년 소원을 성취하니 금상첨화다.
뱀띠
41년 건널목을 건널 때 좌우를 잘 살핀다.
53년 찾아오는 명예도 큰 힘이 된다.
65년 운수대통하니 복록 운이 들어온다.
77년 짜증이 나도 언행은 각별히 신경 쓴다.
89년 마음속 근심이 사라진다.
01년 집안을 쾌적한 환경으로 만든다.
말띠
42년 보증 서는 일은 신중히 해야 한다.
54년 막혔던 운이 확 풀린다.
66년 금전 운이 들어 왔다가 다시 나간다.
78년 예정된 재물 소식이 늦어진다.
90년 금전 운이 들어오니 의기양양하다.
02년 가는 곳마다 근심이 따르게 된다.
양띠
43년 원하던 것을 얻기 힘든 시기다.
55년 집안이 한결 화목해진다.
67년 남의 일에 간섭은 금물이다.
79년 다툼이 생기는 운수니 조심해야 한다.
91년 구하는 것마다 반으로 줄어든다.
03년 바쁘기만 하고 실속은 전혀 없다.
원숭이띠
32년 건강 운이 그리 좋지 않다.
44년 마침내 소원을 성취하는 날이다.
56년 마음속의 평화로움이 찾아온다. 68년 어려울 땐 귀인이 나서서 도와준다.
80년 바라던 소원을 성취한다.
92년 생각지 못한 행운이 찾아오는 날이다.
닭띠
33년 소원대로 운이 따라준다.
45년 과욕을 부리면 안 되는 날이다.
57년 재물 운이 들어와 스트레스 해소된다. 69년 소지품 잘 챙겨야 한다.
81년 순조롭게 일이 풀리지 않으니 신경 쓴다.
93년 소원을 성취한다.
개띠
34년 마음먹은 일이 순조롭게 풀린다.
46년 금전에 현혹되기 쉬우니 조심한다.
58년 금전 운을 마음껏 누린다.
70년 신수가 좋아지니 운기가 대길하다. 82년 동업자와 불화가 생길 수 있으니 조심한다.
94년 금전 운이 좋아지니 근심이 사라진다.
돼지띠
35년 뜻밖의 일을 성취하게 된다.
47년 사고파는 일은 잠시 보류한다.
59년 운이 풀리니 태평한 하루다. 71년 바라던 소식을 듣게 된다.
83년 마음을 비우니 안 되는 일도 이루어진다.
95년 소원대로 일이 안 풀리니 마음을 비운다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장