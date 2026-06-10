모바, 로봇청소기 S70 울트라 롤러 롯데홈쇼핑서 재출격

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모바(MOVA)가 로봇청소기 'S70 울트라 롤러'의 롯데홈쇼핑 앵콜 방송을 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 방송은 이날 오후 8시 45분 롯데홈쇼핑 '요즘쇼핑 유리네'를 통해 편성됐다. 지난 4월 첫 방송 이후 소비자들의 관심이 이어지면서 다시 한번 방송을 마련하게 됐다는 설명이다.

방송에는 배우 이유리가 출연해 S70 울트라 롤러의 주요 기능과 청소 성능을 소개할 예정이다. 모바는 방송 중 한정 수량 판매와 라이브 방송 전용 혜택도 제공한다.

S70 울트라 롤러는 최대 3만2000Pa의 강력한 흡입력을 지원하는 로봇청소기로, 물걸레 청소 기능을 함께 갖췄다. 17N 가압 청소 시스템을 적용해 바닥 오염물 제거 성능을 높였으며, '클린촙(CleanChop™) 3.0' 브러시를 통해 머리카락 엉킴 현상을 줄인 것이 특징이다.

또한 '하이드로포스' 기술을 적용해 청소 과정에서 발생한 오수를 실시간으로 회수할 수 있다. 카펫을 감지하면 물걸레를 자동으로 들어 올리는 '오토쉴드' 기능도 탑재됐다. 여기에 '스텝프로 2.0' 기술을 통해 최대 4cm 높이의 문턱이나 장애물을 넘을 수 있도록 설계됐다.

올인원 베이스 스테이션은 100℃ 고온 살균 세척과 70℃ 열풍 건조 기능을 지원한다. 자동 세제 충전 기능과 함께 최대 100일까지 사용할 수 있는 3.2L 대용량 먼지봉투를 적용해 관리 편의성도 높였다.

모바 관계자는 "S70 울트라 롤러는 강력한 청소 성능과 편리한 유지·관리 기능을 갖춘 프리미엄 로봇청소기"라며 "이번 롯데홈쇼핑 방송을 통해 더 많은 소비자들이 제품을 경험할 수 있기를 기대한다"고 말했다.