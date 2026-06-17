해남 대흥사, 동국대 예술대 불교동아리 학생에 장학금 전달

'진선미' 학생들에게 장학금 1000만원 전달

대흥사 주지 법상스님 "따뜻한 예술이 되어달라"

1. ‘해남 대흥사 지역미래불자육성장학 장학증서 수여식(제145회)’ 행사사진 0 동국대학교 서울캠퍼스 본관 5층 건학위원회 회의실에서 열린 '해남 대흥사 지역미래불자육성장학 장학증서 수여식(제145회)'.(가운데 이사장 돈관스님, 돈관스님 오른쪽 법상스님)/사진=황의중 기자

대한불교조계종 제22교구본사 해남 대흥사가 동국대학교 예술대학 불교동아리 '진선미' 학생들에게 장학금 1000만원을 전달했다.동국대학교는 최근 서울캠퍼스 본관 5층 건학위원회 회의실에서 '해남 대흥사 지역미래불자육성장학 장학증서 수여식(제145회)'을 개최했다고 17일 밝혔다.이날 전달식에는 학교법인 동국대학교 이사장 돈관스님, 윤재웅 동국대학교 총장, 정각원장 제정스님, 박기련 법인 건학위원회 사무총장, 지정학 법인 사무처장, 조영일 서울캠퍼스 건학위원회 사무국장, 이경철 대외협력처장 등 법인과 학교 주요 관계자들이 참석했다. 이날 대흥사 주지 법상스님, 총무국장 법은스님 등 후원사찰 주요 인사들이 함께 참석해 장학생들을 축하했다.이사장 돈관스님은 "오늘은 해남 대흥사와 동국대 예술대학 재학생들이 인연을 맺는다"라며 "장학생들은 오늘 이 자리와 인연을 마음에 품고, 학업과 수행에 더욱 정진하길 바란다"고 당부의 말을 전했다.법상스님은 장학생들에게 "오늘 함께하는 학생들이 불교의 미래이자, 동국의 내일"이라며 "이 시대에 필요한 따뜻한 예술인이 되어달라"고 당부의 말을 전했다. 이어 "추후에는 지역 출신 학생들을 대상으로 후원할 수 있도록 힘을 모아보겠다"고 말했다.