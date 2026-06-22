한국앤컴퍼니그룹, 탄소중립 ‘원팀’ 가동…“2050넷제로 속도”

그룹사 에너지 교류회 개최

탄소감축 실행 방안 공유

clip20260622095433 0 한국앤컴퍼니그룹 본사 테크노플렉스./한국앤컴퍼니그룹

한국앤컴퍼니그룹이 '2050 탄소중립' 달성을 위한 그룹 차원의 원팀을 가동하며 에너지·탄소관리 역량을 결집하고 있다.22일 한국앤컴퍼니그룹은 지난 17일 대전 유성구에 위치한 한국엔지니어링랩에서 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니와 핵심 계열사 한국타이어앤테크놀로지, 한온시스템의 생산본부 에너지 담당자 등 3사 임직원 20여명이 참석한 가운데 '그룹사 에너지 교류회'를 개최하고, 2050 탄소중립 달성을 위한 협력 체계 강화 및 공동 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.행사에서는 주요 에너지원 및 사용 현황, 에너지·온실가스 관리 현황, 2025년 성과 및 2026년 이행 계획, 배출권거래제 대응, 고객사 온실가스 감축 요구, 전력체계 개편 등 주요 현안을 공유했다.특히 에너지 절감 및 탄소저감 우수사례를 소개하고, 이를 그룹 전반에 확산·적용하기 위한 협력 방안과 벤치마킹 전략을 함께 모색했다.이번 교류회는 글로벌 탄소규제 강화와 공급망 전반의 탄소감축 요구 확대 등 급변하는 경영환경에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다. 참석자들은 에너지 효율화, 재생에너지 확대, 온실가스 감축 과제 발굴 등 실질적인 이행 방안을 공유하며 그룹 차원의 탄소중립 대응 역량을 강화했다.그룹사는 에너지·탄소관리 우수사례를 공유하고 감축 과제를 공동 발굴하는 한편, 재생에너지 도입 검토, 배출권 관리 고도화, 통합 모니터링 체계 구축 등을 단계적으로 추진하며 탄소중립 실행력을 높여 나갈 계획이다.한국앤컴퍼니 관계자는 "탄소중립은 기업 경쟁력과 공급망 지속가능성을 좌우하는 핵심 과제"라며 "그룹사 간 역량을 결집해 실질적인 감축 성과를 창출하고 2050 탄소중립 목표 달성을 위한 실행력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.