현대건설, 힐스테이트 20주년 맞이 리브랜딩 실시 …신규 BI 공개

1 0 힐스테이트 브랜드 재단장 '핵심 이미지'

현대건설이 아파트 브랜드 '힐스테이트'의 출시 20주년을 기념해 브랜드 재단장(리뉴얼)을 단행한다.현대건설이 22일 신규 브랜드 아이덴티티(BI)를 공개하고, 주거 트렌드를 선도하는 '라이프스타일 리더'로서의 위상을 더욱 공고히 하기 위한 다양한 서비스와 캠페인을 전개한다.회사가 이번에 공개한 신규 BI는 힐스테이트만의 정체성을 유지하면서도 보다 간결하고 직관적인 형태로 스타일링한 것이 특징이다.힐스테이트의 상징 중 하나였던 곡선을 계승하면서도 현대적이고 명료한 실루엣으로 재단장해 사인물이나 인쇄는 물론 스마트폰 등 디지털 환경에서의 가시성과 확장성까지 높였다.시그니처 컬러인 버건디도 명도와 채도를 밝게 조정해 한층 세련되고 안정적인 색감을 유지하도록 했다.앞으로 회사는 힐스테이트가 지향하는 3대 핵심 가치인 △스타일리시 라이프 △베리어스 라이프 △컴포터블 라이프를 고객이 쉽게 체감할 수 있도록 주거 서비스를 대폭 강화할 계획이다.먼저 하이엔드 브랜드 디에이치(THE H)에 우선 적용해 온 'H 컬처클럽'을 힐스테이트 단지까지 확대한다. H 컬처클럽은 문화·예술·휴식·건강·생활편의 등 입주민 생활 전반에 제공되는 맞춤형 서비스다.회사는 H 컬처클럽을 단지 여건에 따라 일부 콘텐츠부터 순차적으로 적용할 계획이다. 신청은 힐스테이트 공식 홈페이지를 통해 할 수 있으며, 신청 후 협의를 통해 현대백화점 문화센터와 협업한 문화 강좌 등 특화 프로그램을 단지 내에서 누릴 수 있게 된다.대규모 브랜드 캠페인도 전개한다. 이날부터는 힐스테이트 공식 유튜브 채널인 '힐스 캐스팅'을 통해 'BI 모션 영상' 공개와 함께 이벤트가 진행한다.오프라인에서는 본격적인 여름 휴가 시즌을 겨냥한 협업을 준비 중이며, 올림픽대로 옥외 광고를 시작으로 올해 준공 예정인 신규 힐스테이트에 새로운 BI를 적용하는 등 새롭게 리뉴얼된 BI를 노출할 계획이다. 브랜드 영상, 브랜드 북 등도 순차 공개할 계획이다.