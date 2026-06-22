정경구 IPARK현대산업개발 대표, 폭염·호우 대비 현장점검

1 0 정경구 IPARK현대산업개발 대표(앞줄 오른쪽 두 번째) 등 회사 경영진이 본격적인 더위를 앞두고 근로자들의 온열질환을 예방하고 안전·보건 관리를 강화하기 위해 지난 19일 김해 부원 스마트 도시개발사업 현장에서 점검하고 있다.

IPARK현대산업개발은 올 여름 다가올 폭염과 집중호우를 대비해 근로자들의 온열질환을 예방하고 안전·보건 관리를 강화하기 위해 김해 부원 스마트 도시개발사업 현장에서 경영진 현장점검을 진행했다고 22일 밝혔다.지난 19일 실시한 이번 경영진 점검에는 정경구 대표를 비롯해 박희윤 개발본부장, 조기훈 경영본부장, 배치성 영업본부장, 조흥봉 인프라본부장, 강민석 건축본부장을 비롯한 임직원들이 참여했다.경영진은 현장에서 주요 공정 현황에 대한 안전 관리 상황을 확인하며, 고위험 작업구간을 중심으로 작업 상태 등을 살폈다. 특히 혹서기를 앞두고 근로자들의 온열질환을 예방하기 위한 대책과 옥외 근로자들에 대한 보건 관리 현황도 점검했다.이날 정 대표는 김해 부원 스마트 도시개발사업 현장과 함께 김해 신문 센트럴 아이파크 모델하우스, 해운대 마리나 요트경기장을 비롯한 김해, 부산 일대 주요 사업장들을 찾아 현장 상황을 점검했다.정 대표는 "혹서기에는 옥외작업에 대한 더욱 철저한 예방 대책을 바탕으로 근로자들의 건강과 안전을 확보해야 한다"며 "안전 최우선 경영을 최우선 목표로 선제적인 리스크 관리에 힘쓰고 중대재해 예방과 안전한 일터 조성에 최선을 다해야 한다"고 말했다.한편 회사는 열 순응 조치, 체감온도를 바탕으로 한 폭염중대경보 등 기준을 추가해 한층 강화된 고드름 캠페인을 기반으로 관리감독자의 근로자 밀착 관리 등에 대한 보랭장구 지급 등을 진행할 계획이다.또한 체감온도 기준에 맞춘 작업 매뉴얼을 마련해 혹서기 근로자들의 안전·보건 관리 체계를 강화해 나갈 방침이다.