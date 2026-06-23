닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

건설·부동산 업계소식

[시사용어] 하도급과 재하도급

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260622010007449

글자크기

닫기

이수일 기자

승인 : 2026. 06. 23. 06:00

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

◇하도급
하도급은 원청(발주자 또는 원도급자)으로부터 공사·용역의 전부 또는 일부를 도급받아 수행하는 계약이다. 가령 건설사가 공사를 수주한 뒤 토목·전기·설비·조경 등의 공정을 전문업체에게 전부 또는 일부를 맡기는 방식이다.

계약 구조는 발주자·원도급자에서 수급인(하수급인)이며, 계약 당사자는 원청과 직접 계약으로 진행된다. 법적 쟁점은 하도급 통보·서면 등 절차를 준수했는지다. 흔한 하도급 분쟁은 대금 미지급, 기술자료 탈취, 불합리한 계약 조건 등이며, 이를 해결하기 위해 공정거래조정권, 대한상사중재원 등에 조정을 신청하면 된다. 법적 소송으로 이어지기도 한다.

하도급법 위반이 인정되면 4~8개월의 영업정지 처분, 과징금, 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금 등을 받을 수 있다. 또한 대금 지급이 제대로 이뤄지지 않았다면 해당 액수의 두 배에 해당하는 벌금형을 받을 수 있으며, 부당 감액의 경우에는 손해액의 세 배까지 배상해야 한다.

◇재하도급
반면 재하도급은 하도급을 받은 당사자가 그 공사(또는 일부)를 다시 제3자에게 도급 주는 경우를 뜻한다. 계약 구조는 발주자→원도급자→하수급인→재하수급인이며, 하도급인과 다시 제3자와 계약을 맺게 된다. 재하도급은 부실시공을 방지하고 책임관계를 명확하게 하기 위해 원칙적으로 제한되며 위반 시 행정처분과 형사처벌이 함께 될 수 있다.

관련법상 불법 재하도급시 영업정지 또는 과징금 같은 행정제재와 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하 벌금 등 형사처벌이 가능하다. 재하도급을 받은 상대가 무등록자라고 해도 별도의 형사처벌 대상이 될 수 있다. 계약 해지만으로 책임이 없어지지 않는다.

다만 발주자가 공사품질 향상 또는 원활한 공사 수행을 위해 필요하다고 인정해 서면으로 승낙하거나, 종합건설업자가 하도급받은 전문공사를 해당 공종에 적합한 전문건설업자에게 재하도급을 줄 수 있다.
이수일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[사설] 하닉, 韓 증시 대장주로… 반도체 쏠림 극복을

청사진 그리는 SK하이닉스 ‘AI 컴퍼니’…계열사 사업 교통 정리에 쏠리는 눈

[단독] 한성숙 후보자 “검찰개혁 원칙 유지하되 부작용 방안 강구해야”

미·이란, 60일 평화 로드맵 합의…IAEA의 이란 핵시설 사찰 복귀·호르무즈 통항 열어

그린스펀 전 연준 의장 100세 별세...블룸버그·WSJ·FT·닛케이·한델스블라트, 주요 경제매체들의 평가

사법부 ‘구속기간’ 개선 필요성에도…국회서 먼지만 쌓이는 법안

中 5월 청년 실업률 15.6% 여전

지금 뜨는 뉴스

“오겹살 시켰더니 지방이 90%”…제주도 고깃집 비계 논란

“전기차도 역시 BMW”…더 뉴 iX3, 운전의 즐거움 만끽

[시승기] 변속 충격없이 매끈한 가속… 일상·레저 아우른 다재다능 SUV

“흡연의 끝은 폐암”…담뱃갑 경고문구 더 독해진다

포드, 초대형 SUV 익스페디션 국내 출시…1억2350만원