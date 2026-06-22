‘태국 역사와 문화’ 담긴 239점 국립중앙박물관서 만나다

'걷는 부처' 등 독창적인 태국 예술품 전시

박물관, 전시품 못지 않게 공간에도 신경 써

clip20260622174413 0 수코타이 시대 태국의 가장 독창적인 예술품이자 고전기 태국 불교미술을 대표하는 문화유산인 '걷는 부처'/제공=국립중앙박물관

clip20260622174235 0 도리천에서 내려오는 부처를 묘사한 그림. 태국 불교사원에서 특별한 행사나 의례 때 사용하던 그림으로 알려진다./제공=국립중앙박물관

clip20260622180516 0 부처의 가르침이 세상에 퍼져 나가는 것을 상징하는 수레바퀴 모양의 법륜, 드바라바티 시대인 7∼8세기 유물./제공=국립중앙박물관

clip20260622174733 0 에메랄드 사원의 사당 안뜰로 들어가는 옛 중문의 부재로, 19세기 제작품./제공=국립중앙박물관

clip20260622174827 0 탑 안에 봉헌했던 왕의 상징물. 아유타야 왕국시대인 15세기 유물이다./제공=국립중앙박물관

clip20260622174759 0

서울 국립중앙박물관에서 태국의 역사·미술을 알리는 전시가 열린다. 태국의 주요 문화유산이 한국에서 선보인 것은 이번이 처음이다.국립중앙박물관은 태국 문화부 예술국과 함께 이달 23일부터 박물관 특별전시실1에서 '어메이징 타일랜드 : 태국미술명품전' 전시를 연다고 22일 밝혔다.1934년에 설립된 태국 최대 규모의 국립 박물관인 방콕국립박물관 등 태국의 주요 박물관 21곳이 소장한 조각, 회화, 공예 등 239점을 한자리에 모은 자리다. 전시는 오는 23일부터 9월 6일까지 진행한다.유홍준 국립중앙박물관장은 "우리에게 친숙하면서도 잘 알려지지 않았던 태국의 역사와 문화를 깊이 있게 만날 수 있는 자리"라고 소개했다.전시는 지금의 태국이 있기 전 역사를 비추며 시작된다. 기원전 300년∼기원후 200년 시기에 제작된 것으로 추정되는 토기는 태국의 대표적 선사유적인 반치앙 유적에서 발견됐으며 선사인의 삶을 담고 있다.그리스·로마 신화 속 '실레누스'의 얼굴이 새겨진 청동 등잔은 당대 동남아시아와 지중해 지역을 잇는 교역망을 엿볼 수 있어 의미가 크다.타이족이 세운 수코타이(1238∼1348), 란나(1292∼1775), 아유타야(1351∼1767)를 다룬 부분에서는 그 시절 타이 왕국의 '영광'을 조명한다.타이족은 13세기부터 짜오프라야강 북부를 중심으로 성장했으며 스리랑카에서 전래한 상좌부 불교를 국가 통치 이념으로 받아들이고 타이 문자를 창제했다.눈길을 끄는 전시품 가운데 가장 핵심은 마치 걷는 듯한 모습의 불상이다.수코타이 시대 태국의 가장 독창적인 예술품인 '걷는 부처'는 깨달음을 향해 나아가는 부처의 모습을 상징적으로 보여주는 걸작으로 여겨진다. 섬세한 주조 기술이 돋보이는 14세기 제작 불상은 국내에서 처음 전시된다.박물관 관계자는 "기존에 우리가 알고 있던 부처의 모습과 다르다"며 "우아한 자세로 걸어가는 자세를 취하고 있어 특히 눈길을 끈다"고 말했다.풍요와 번영을 바라는 마음을 담아 물고기 무늬를 장식한 접시, 아유타야 왕실에서 불탑에 봉헌한 왕의 상징물 모형 등 평소 보기 힘든 유물도 만날 수 있다.왕의 장신구를 갖춘 불상의 경우, 17세기에 이미 국제도시로 성장했던 아유타야의 영광과 왕실의 권위 등을 살펴볼 수 있어 가치가 크다.전시는 태국인의 삶 깊숙이 자리한 불교문화도 다룬다. 에메랄드 사원의 옛 중문 부재, 사원에서 특별한 행사나 의례 때 사용하던 그림 등은 1782년부터 이어진 라따나꼬신(방콕) 왕조의 미술을 상징하는 유물로 소개된다.태국 전통 가면극 '콘'(Khon)에서 쓰는 원숭이 장군 '하누만'을 표현한 가면은 왕실 문화의 정수를 보여주는 작품으로써 눈여겨볼 만하다.박물관은 전시품 못지않게 전시 공간에도 특별히 신경을 썼다. 전시장은 옛 사원의 붉은 벽돌, 왕궁 회랑의 장식을 바탕으로 구현했으며 다양한 영상과 음악, 증강현실(AR) 체험 공간 등을 더했다.박물관은 개막일인 23일부터 30일까지 무료로 전시를 공개할 예정이다.다음 달 19일까지 상설전시관 으뜸홀에서는 태국의 전통 의상 '춧 타이'(Chud Thai)를 소개하는 작은 전시도 함께 볼 수 있다. 전시가 끝난 뒤에는 주요 불교 미술품을 모아 10월 4일부터 12월 4일까지 경남 양산시 통도사성보박물관에서 소개한다.유홍준 관장은 "태국미술의 아름다움과 독창성을 감상하는 동시에 문화적 다양성과 포용의 가치에 대해 생각하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.