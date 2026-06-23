[인터뷰] 진선규 “코미디는 생각을 공유하는 장르”

넷플릭스 영화 '남편들'서 전남편 충식 役

공개 3일 만 7개국 1위

공명과 '극한직업' 이후 7년 만 재회

진선규 0 '남편들' 진선규/넷플릭스

진선규 0 '남편들' 진선규/넷플릭스

진선규 0 '남편들' 진선규/넷플릭스

"물 들어올 때 노를 젓기보다는 먼저 지도를 봐야 한다고 생각합니다. 그리고 제 동료들을 태울 수 있도록 배를 넓히는 과정이 먼저죠. 사실 저는 제가 아직 출발했다고도 생각하지 않습니다."배우 진선규가 넷플릭스 영화 '남편들'로 다시 코미디 장르에 나섰다. '남편들'은 납치된 아내 시내(강한나)를 구하기 위해 전남편 충식(진선규)과 현남편 민석(공명)이 손을 잡으면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. '육사오'(2022)의 박규태 감독이 연출을 맡았고 지난 19일 공개 후 3일 만에 7개국에서 1위를 기록했다.최근 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 만난 진선규는 작품의 반응에 대해 "실감이 잘 안 난다. 공명이 안 한다고 했으면 어쩔 뻔했나 싶다"며 웃음을 지었다.'남편들'을 선택한 데에는 박규태 감독에 대한 신뢰가 컸다. 진선규는 "영화 '육사오'를 너무 재미있게 봤다. 시나리오를 읽을 때 재미있으면 저도 모르게 소리를 내며 읽는 버릇이 있는데 이번에도 그랬다"면서 "전남편과 현남편이 티격태격하는 대사도 좋았고 공감되는 상황들이 재미있었다"고 밝혔다.공명과의 재회도 반가운 지점이었다. 두 사람은 2019년 천만 영화 '극한직업'에서 함께 호흡을 맞춘 바 있다. 당시 공명이 팀의 막내 같은 존재였다면, 이번 작품에서는 주연 배우로 성장한 모습을 확인했다. "공명은 '극한직업' 때 막내의 느낌이 컸어요. 그런데 이번에 촬영하면서 좋은 주연 배우라는 생각을 했죠. 정말 '멋지게 잘 컸다'는 생각이 들었어요. 전남편과 현남편의 조합이라는 설정도 배우로서 도전해보고 싶은 마음이 들었고요."박 감독과의 호흡에 대해서도 만족감을 드러냈다. 진선규는 코미디를 "생각을 공유하는 장르"라고 표현했다. 배우가 각자 웃기려 하기보다 감독이 생각한 웃음을 함께 이해하고 표현하는 과정이 중요하다는 의미다. 그는 "감독님이 워낙 유쾌하시고 배우들의 의견도 잘 받아주셔서 좋은 시간이었다"고 돌아봤다.영화 속 액션 장면도 쉽지 않은 작업이었다. 특히 수갑을 활용한 액션은 많은 연습이 필요했다. 진선규는 "수갑 액션이 생각보다 정말 어려웠다. 영화적으로 자연스럽게 보이도록 무술 감독님이 연구를 많이 하셨다"며 "현장에서는 옷 때문에 수갑이 제대로 걸리지 않는 경우도 많아 반복해서 연습했다. 몸이 부서질 정도로 열심히 촬영했던 기억이 난다"고 말했다.진선규는 영화 '범죄도시' 이후 꾸준히 작품을 이어가고 있다. 스크린과 방송을 오가는 동시에 연극 '꽃, 별이 지나'로 무대에도 서고 있다. 쉼 없는 활동에 대해 그는 힘들다는 말보다 경험을 쌓는 과정이라고 했다. "특별출연도, 조연도, 주연도 가리지 않고 하다 보니 작품 수가 많아진 것 같아요. 좋은 배우들과 만나고 있는 것도 감사해요. 멈추지 않으려면 젊은 친구들이 어떻게 연기하는지도 보고 싶어요. 화면으로 보는 것과 직접 만나 이야기 나누는 건 다른 건 다르잖아요."