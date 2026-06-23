현대건설, 내달 평택서 ‘힐스테이트 고덕엘리스트’ 2122가구 분양

1 0 힐스테이트 고덕엘리스트 투시도.

현대건설은 오는 7월 경기도 평택시 고덕국제신도시에서 '힐스테이트 고덕엘리스트'를 분양할 예정이라고 23일 밝혔다.해당 단지는 경기도 평택시 고덕국제화지구 A31·34·35블록에 들어서며 최고 33층 규모의 3개 블록으로 조성된다. 전용면적은 58·84㎡로만 구성했다. 31블록 690가구, 34블록 679가구, 35블록 753가구 등 총 2122가구 규모다. 분양가 상한제가 적용된다.해당 잔지에서는 1호선 서정리역과 SRT·1호선 평택지제역 이용이 가능하다. 고덕국제신도시를 순환하는 BRT 노선 정류장이 단지 인근에 조성될 예정이며, 수원발 KTX 직결사업도 추진 중이다. GTX-A·C 노선의 평택 연장 계획도 거론되고 있다.단지 주변에는 고덕8초와 고덕6중이 예정돼 있으며 송탄고등학교가 도보권에 위치한다. 국제학교 신설이 계획된 에듀타운도 인접해 있다. 평택시청 신청사 예정지와 중심상업지역, 상업용지 등이 가깝다. 판매·업무·의료시설 등이 들어설 생활권과 맞닿아 있다.단지는 4베이 위주의 평면과 판상형 중심 설계를 적용해 채광과 통풍을 고려했다. 안방 드레스룸과 현관 팬트리, 일부 가구 알파룸 등 수납공간을 마련했다. 커뮤니티 시설로는 피트니스, 실내골프연습장, 어린이집, 경로당, 돌봄센터 등이 블록별로 계획돼 있다.