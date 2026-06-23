‘연애전쟁’, 달콤한 연애 예능 공식 깬다

이효리·서장훈·김희철, 현실 연애 판정단

매주 화요일 오후 8시 50분 첫 방송

이효리, 첫 연애 예능 "가짜 아닌 진짜 커플들"

연애전쟁 0 서장훈·이효리·김희철/JTBC

연애전쟁 0 '연애전쟁'/JTBC

이효리, 서장훈, 김희철이 설렘보다 갈등에 가까운 연애 예능으로 만났다. 세 사람은 JTBC 새 예능 '연애전쟁'에서 이별 직전 커플들의 입장을 대변하고 제3자의 시선으로 관계의 문제를 짚는다.23일 온라인으로 진행된 JTBC 새 예능 '연애전쟁' 제작발표회에는 이효리, 서장훈, 김희철, 권해봄 CP가 참석했다. '연애전쟁'은 이별 직전에 놓인 커플들을 대신해 '연애 외교관'들이 양측의 입장을 듣고 관계의 문제를 들여다보는 연애 고민상담 프로그램이다.일반인 커플이 출연하는 연애 예능이지만 기존 프로그램과는 결이 다르다. 사랑이 시작되는 순간보다 끝을 앞둔 관계의 갈등과 민낯에 초점을 맞춘다.권 CP는 "기존 연애 예능이 사랑의 설렘을 보여준다면 저희는 정반대로 연애하면서 겪는 전쟁과 감정의 소용돌이를 생생하게 담고 싶었다"며 "관계에 대한 통찰과 혜안을 가진 세 MC와 함께 제3자의 입장에서 문제를 들여다보며 커플들이 솔루션을 찾기를 바랐다"고 전했다.프로그램의 중심에는 이효리, 서장훈, 김희철의 조합이 있다. 특히 '연애전쟁'은 이효리의 첫 연애 프로그램 MC 도전으로도 관심을 모았다. 이효리는 처음에는 일반인 커플들의 출연 의도를 의심하기도 했다고 털어놨다.이효리는 출연자들의 진정성을 강조했다. 그는 "여기 온 커플들은 진짜 자기 모습을 객관적으로 보고 싶어 하고 저희의 솔루션을 듣고 싶어 하는 분들이었다"며 "저는 가짜를 싫어하는 편인데 '이 프로그램은 진짜네'라고 생각했다"고 말했다.출연자들에게 가장 많이 한 조언은 "헤어지라"는 말이었다. 이효리는 "서로 할퀴고 뜯는 소모적인 연애를 저도 해 본 적이 있다"며 "헤어지는 것에 너무 두려움을 갖지 말라는 말을 하게 되더라"고 설명했다. 이어 "저희는 전문가가 아니기 때문에 각자의 의견을 이야기할 뿐이고, 제 말도 정답은 아니다. 옆집 언니, 누나와 수다 떨듯이 임했다"고 덧붙였다.서장훈은 현실적인 조언을 맡는다. 그동안 '이혼숙려캠프' '무엇이든 물어보살' 등을 통해 직설적인 조언을 전해온 그는 이번 프로그램에서도 출연자들에게 당근과 채찍을 오가는 말을 건넨다.서장훈은 "'연애전쟁'에 출연하는 분들은 결혼한 관계가 아니기 때문에 본인들이 마음먹으면 언제든 헤어질 수 있다는 점에서 '이혼숙려캠프'와는 다르다"며 "당사자들이 직접 나와 조언을 듣고, 본인들의 모습을 보며 반성하고 한 단계 성장할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.김희철은 막내이자 중재자 역할을 맡았다. 그는 "조언을 해주러 나왔다가 오히려 영상 속 커플들의 모습을 보며 제 지난 연애를 반성하게 됐다"며 "그동안 남자친구의 입장만 겪어 왔는데 이 프로그램은 양측의 입장을 정확하게 보여준다. 선악이나 흑백으로 나눌 수 없는 시선을 보며 다음 연애는 잘해야겠다는 생각이 들었다"고 전했다.프로그램 특성상 일반인 출연자들의 다툼 장면이 자극적으로 비칠 수 있다는 우려도 있다. 이에 대해 권 CP는 "출연자 보호를 최우선에 두겠다"고 강조하며 "누군가를 일방적인 가해자나 피해자로 몰아세우는 자극적인 편집을 지양하고 남녀 양측의 입장과 갈등의 맥락을 충분히 보여주는 데 중점을 두겠다"고 전했다.'언애 전쟁' 이날 오후 8시 50분 첫 방송된다.