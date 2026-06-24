굿피플, 호국보훈의달 맞아 국가유공자 위한 선물함 전달

국가보훈부 서울지방보훈청과 함께 국가유공자 지원

어르신 500명에게 총 4500만원 상당 물품 전달

제목 없음 0 무궁화 선물함 전달식에서 국가보훈부 서울지방보훈청 이승우 청장(왼쪽)과 굿피플 장용한 부회장./제공=굿피플

여의도순복음교회 산하 국제구호개발 NGO(비정부기구) 굿피플은 국가보훈부 서울지방보훈청과 함께 호국보훈의 달을 맞아 취약계층 국가유공자를 위한 '무궁화 선물함'을 지원한다고 24일 밝혔다.지난 23일 서울 용산구 국가보훈부 서울지방보훈청에서 진행된 전달식에는 굿피플 장용한 부회장과 국가보훈부 서울지방보훈청 이승우 청장 등이 참석했다.이번 지원은 호국보훈의 달을 맞아, 취약계층 국가유공자 어르신들의 경제적 부담을 덜고, 국가를 위해 헌신한 분들께 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.굿피플은 국가보훈부 서울지방보훈청과 함께 취약계층 국가유공자 어르신 500명에게 총 4500만 원 상당의 '무궁화 선물함'을 전달할 예정이다.무궁화 선물함은 샴푸·린스·수건 등 생필품, 비타민·유산균 등과 같은 건강식품, 즉석밥·밀키트 등 식료품으로 꾸려졌으며, 1인 가구 비중이 높은 저소득층 국가유공자들의 일상생활에 필요한 물품들로 마련됐다.국가보훈부 서울지방보훈청 이승우 청장은 "지역사회와의 나눔, 특히 국가유공자와 보훈 가족과의 나눔으로 꾸준히 이웃 사랑을 실천하고 있는 굿피플에 진심으로 존경과 감사의 말씀을 드린다"고 전했다.굿피플 이용기 회장은 "국가를 위해 헌신하신 국가유공자 어르신들께 존경과 감사의 마음을 전할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "굿피플은 앞으로도 취약계층 국가유공자분들이 보다 안정적인 일상을 이어가실 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.한편, 굿피플은 무궁화 선물함 캠페인을 통해 저소득층 국가유공자를 위한 지원사업을 지속적으로 이어오고 있다. 2025년에는 총 5,493명의 후원자가 함께해 408,800,848원의 후원금이 조성됐으며, 이를 통해 전국의 국가유공자들에게 무궁화 선물함을 전달한 바 있다.