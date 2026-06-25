소지섭, ‘김부장’으로 부성 액션 도전

네이버 웹툰 원작 부성 복수 액션극
소지섭 "액션 난이도 상, 처절함 담겨"
배우 소지섭이 13년 만에 SBS 드라마로 돌아온다. 25일 오후 서울 양천구에서 SBS 새 금토드라마 '김부장' 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 소지섭, 최대훈, 윤경호, 주상욱, 손나은, 이승영 감독이 참석했다.
'김부장'은 세상에서 가장 평범한 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 세상에서 가장 위험한 남자가 돼 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다. 방송 전부터 한국판 '테이큰'으로 관심을 모았다.
이승영 감독은 "'테이큰'을 능가한다고 생각한다"고 농담을 던진 뒤 "'테이큰'이 딸을 찾는 아빠의 실시간 추적극이라면 '김부장'은 10시간짜리 이야기다. '테이큰'의 장점을 가져오되 그 안에 없는 생동감 있는 주변 캐릭터들이 있다. 김부장이 없어도 유쾌하고 재미있는 인물들이 많다"고 말했다.
소지섭은 극 중 평범한 중소저축은행 직원으로 살아가고 있지만 알고 보면 수많은 특수 작전에 투입됐던 요원 출신 김부장을 연기한다. 그는 "처음에는 액션 때문에 이 드라마 대본을 받았다. 그런데 김부장의 서사와 딸을 홀로 키우고 찾아 나서는 아빠의 심정이 저에게 도전이 될 것 같아 출연을 결심했다"고 밝혔다.
이번 작품은 소지섭이 '주군의 태양' 이후 13년 만에 출연하는 SBS 드라마이기도 하다. 그는 "SBS는 제게 고향 같은 곳"이라며 "익숙하고 편안하게 촬영했다"고 복귀 소감을 전했다.
액션의 결도 기존 작품과 다르다고 했다. 소지섭은 "액션의 난이도는 상이었다"며 "이전에는 죽을지도 모르는 불로 뛰어드는 불나방 같은 액션을 했다면, 이번에는 딸을 살리기 위한 처절함이 담긴 액션이었다"고 설명했다.
'김부장'은 오는 26일 오후 9시 50분 첫 방송된다.