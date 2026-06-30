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사회 사회일반

한국나눔연맹, 저소득 독거어르신 밀착 돌봄 총력

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장안나 기자

승인 : 2026. 06. 30. 10:00

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사단법인 한국나눔연맹이 고령화와 1인 가구 증가로 사회적 고립 문제가 커지는 가운데 취약계층을 대상으로 무료급식과 도시락 배달 등 다양한 복지 지원 사업을 이어가고 있다고 30일 밝혔다. 


한국나눔연맹은 현재 전국 26개 지점에서 '천사무료급식소'를 운영하며 독거노인 등 취약계층에게 무료 식사를 제공하고 있다. 급식소는 식사 지원과 함께 어르신들의 안부를 확인하고 교류할 수 있는 공간으로 활용되고 있다.


급식소 이용이 어려운 국가유공자와 거동이 불편한 취약가구를 대상으로는 '사랑의 도시락 배달' 사업도 운영하고 있다. 이와 함께 생필품 지원, 효도관광, 주거환경 개선을 위한 가옥 수리 등 생활 밀착형 지원 사업도 병행하고 있다.


한국나눔연맹은 시민들의 후원과 자원봉사를 기반으로 운영되고 있으며 모금된 재원을 복지 사업에 활용하고 있다고 설명했다.


단체는 그동안의 사회공헌 활동을 인정받아 대통령 기관표창을 수상했다. 


한국나눔연맹 관계자는 "여름철 폭염에 취약한 어르신과 취약계층을 위한 지원을 시작으로 다양한 공익사업을 지속적으로 추진할 계획"이라며 "복지 사각지대에 놓인 이웃을 위한 지원 활동을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

장안나 기자

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