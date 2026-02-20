[백운산 오늘의 운세] 2026년 2월 20일

쥐띠
36년 소원대로 운이 따라주니 일단은 마음이 놓인다.
48년 재주가 있어도 부리지 못하니 마음이 답답하다.
60년 지인들과 행운이 함께 한다.
72년 금전이 회전되니 대길하다.
84년 어려움이 생겨도 자신감을 가진다.
96년 짜증 나는 감정을 그대로 표현하지 않는다.
소띠
37년 문서와 관련된 운이 활짝 열린다.
49년 화가 나도 참으니 좋은 결과가 온다.
61년 안 풀리던 금전 운도 오후쯤에 확 풀린다.
73년 가족들과 좋은 시간을 보낸다.
85년 급하여도 차선을 추월하면 안 된다.
97년 아직은 운이 안 따라주니 더욱더 노력해야 한다.
범띠
38년 망설임이 많은 날이니 조심해야 한다.
50년 바람만 불어도 짜증이 나는 날이다.
62년 횡재 운이 가득하니 금상첨화다.
74년 문서 관련된 일로 인해 근심이 늘어난다.
86년 바라던 일을 성취하여 기분이 좋아진다. 98년 새로운 소식을 듣게 되니 기뻐서 춤을 춘다.
토끼띠
39년 명예가 매우 높아지는 날이다.
51년 다른 일에 동참하지 않는다.
63년 어려움 속에서 귀인을 만난다.
75년 서두르면 일이 더 꼬일 수 있다.
87년 마음이 한결같이 편안해지는 날이다. 99년 응원의 메시지를 받으니 더욱 힘이 난다.
용띠
40년 짜증을 내면 일만 더 꼬인다.
52년 재물 운이 차츰 좋아진다.
64년 투자는 당분간 뒤로 미뤄둔다.
76년 보증과 관련된 부탁은 거절한다.
88년 지인들이 나서서 도와주는 하루다.
00년 바라던 일이 뜻대로 잘 안 풀린다.
뱀띠
41년 꺼진 불도 다시 한번 살펴본다.
53년 친하게 지내던 사람과 다툼이 생긴다.
65년 일이 생각대로 풀리게 된다.
77년 귀인을 만나니 근심이 사라진다.
89년 즐거움이 많아지는 날이다.
01년 집안으로 행복이 가득 들어온다.
말띠
42년 지인이 찾아와 기쁨을 준다.
54년 문서 운과 금전 운이 조금씩 풀린다.
66년 계약이 뜻대로 되니 흥이 절로 난다.
78년 정신없이 일에만 매달린다.
90년 망설임이 많아지면 더 괴롭다.
02년 기쁜 일이 생겨 얼굴이 밝아진다.
양띠
43년 바라던 문서를 손안에 넣는 일이 생긴다.
55년 오후쯤에는 반가운 소식을 듣게 된다.
67년 뜻하지 않게 행운이 찾아오는 날이다.
79년 우울할 때는 기분 전환이 필요하다.
91년 걱정 하였던 일이 서서히 풀린다.
03년 마음속 고민이 말끔히 사라진다.
원숭이띠
32년 미워하는 마음을 떨쳐내야 한다.
44년 건강이 호전되는 날이다.
56년 차분하게 마음의 수양을 쌓아야 한다.
68년 참선하는 마음의 자세로 지낸다.
80년 서두를 것 없이 느긋해도 된다.
92년 마음속 근심이 금방 사라진다.
닭띠
33년 음식은 천천히 먹는다.
45년 힘들었던 문제가 뜻대로 해결된다.
57년 시작도 안 해보고는 낙심하지 말아야 한다.
69년 지금 안 된다고 하면 나중에도 더 안 된다.
81년 승진 소식이 들려오는 날이다.
93년 시험 운이 따르는 날이니 최선을 다해본다.
개띠
34년 걱정했던 건강이 다시 호전된다.
46년 근심 운이 생기니 부동산 매매를 잠시 보류한다.
58년 금전 운이 약하여 작은 금전만 얻는다.
70년 매매가 뜻대로 성사되지 않는 날이다.
82년 축하받고 나니 기쁨이 넘치는 날이다.
94년 뜻하는 일이 성취하니 마음이 놓인다.
돼지띠
35년 소식한다는 기분으로 음식을 적게 먹으니 건강이 한결 좋아진다.
47년 노력 없이는 되는 일도 없으니 최선을 다해야 한다.
59년 일이 뜻대로 안 되니 마음이 답답해진다.
71년 고민 끝에 걱정이 해결된다.
83년 성사되지 않는 일은 잠시 보류한다.
95년 숨은 실력을 발휘하는 날이다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장