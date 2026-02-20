[백운산 오늘의 운세] 2026년 2월 20일

쥐띠

36년 소원대로 운이 따라주니 일단은 마음이 놓인다.

48년 재주가 있어도 부리지 못하니 마음이 답답하다.

60년 지인들과 행운이 함께 한다.

72년 금전이 회전되니 대길하다.

84년 어려움이 생겨도 자신감을 가진다.

96년 짜증 나는 감정을 그대로 표현하지 않는다.