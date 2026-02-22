닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 중동·아프리카

이스라엘, 레바논 동부 급습…헤즈볼라 핵심 지휘관 포함 최소 10명 사망

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260222010006397

글자크기

닫기

이정은 기자

승인 : 2026. 02. 22. 15:18

미·이란 핵 협상 결렬 위기 속 긴장 고조
epaselect LEBANON ISRAEL CONFLICT <YONHAP NO-0017> (EPA)
21일(현지시간) 레바논 동부 벳나옐에서 이스라엘의 공습으로 파손된 건물 주변에 사람들이 모여 있다./ EPA 연합
이스라엘군이 레바논 동부 지역을 공습해 친이란 무장 단체 헤즈볼라 지휘관을 포함한 대원들과 민간인 등 최소 10명이 숨지고 24명이 부상했다고 AP통신이 21일(현지시간) 보도했다. 헤즈볼라 관계자들에 따르면 이스라엘군은 20일 밤 레바논 북동부 리야크 인근의 헤즈볼라 거점을 타격했다.

이스라엘군은 이번 작전을 통해 바알베크 지역 내 헤즈볼라 미사일 부대 지휘소 3곳을 무력화했으며, 소속 대원들을 제거했다고 21일 공식 표했다. 군 관계자는 "사망한 대원들은 이스라엘을 향한 화력 공격을 계획하고 전력을 증강하려던 핵심 인물들"이라고 설명했다.

헤즈볼라 측 역시 이번 공습으로 알리 알무사위, 모하메드 알무사위, 그리고 후세인 야기 등 지역 지휘관 3명이 사망했다고 확인했다. 특히 사망자 중 후세인 야기는 지난해 사망한 헤즈볼라의 창립 멤버인 모하메드 야기의 아들로 알려졌다. 모하메드 야기는 지난 9월 이스라엘 공습으로 사망한 헤즈볼라 수장 하산 나스랄라의 최측근으로 알려진 인물이다.

이번 공습은 지난해 9월 전면전 이후 미국의 중재로 맺어진 휴전 체제가 극도로 불안정한 상황임을 보여준다. 이스라엘은 휴전 이후에도 헤즈볼라의 재건 시도를 명분으로 레바논 내 시설을 타격해 왔다.

특히 이번 사태는 미국이 이란의 핵 프로그램 협상 결렬 시 무력 사용 가능성을 시사하며 이란을 강하게 압박하는 시점에서 발생했다. 헤즈볼라와 하마스의 강력한 후원자인 이란을 둘러싼 국제적 긴장감이 높아지는 가운데, 이번 대규모 인명 피해가 또 다른 보복의 악순환을 불러올지 세계의 이목이 쏠리고 있다.
이정은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기