[백운산 오늘의 운세] 2026년 2월 23일

쥐띠
36년 중요한 자리에 초대받는 날이다.
48년 마음이 평온해지니 바라던 일들이 순조롭게 플린다.
60년 오랜만에 친인척을 만나니 기쁨이 따르는 날이다.
72년 막혔던 문서 운이 따시 풀린다.
84년 마음을 비우니 목돈이 마련된다.
96년 동남 방향에서 동창을 만난다.
소띠
37년 덕을 베푸니 복이 찾아온다.
49년 운수대통할 운이 점차 다가온다.
61년 문서 운이 대길하니 승진 운이 있게 된다.
73년 걱정하던 몸살감기가 좋아진다.
85녀 그동안의 근심 걱정이 사라지는 날이다.
97년 자기 일에는 거듭 신중해야 한다.
범띠
38년 고민이 생기니 안색이 밝지가 않다.
50년 건강을 위해 소식해야 한다.
62년 미뤄오던 일이 제대로 마무리된다.
74년 고민 없이 무난한 날이다.
86년 마음먹은 일이 잘 풀린다.
98년 속상해하면 일이 더 꼬이니 차분해져야 한다.
토끼띠
39년 건강 운이 약하니 몸 관리에 신경 쓴다.
51년 몸살감기로 힘들어진다.
63년 생활이 윤택해진다.
75년 금전 운이 약하니 근심이 생긴다.
87년 전보다 한결 더 기분이 좋아진다.
99년 일을 뒤로 미룬 것을 후회할 것이다.
용띠
40년 좋은 일이 생겨 감동을 받는다.
52년 소망하던 일이 마침내 이뤄진다. 64년 충분히 상의하고 결정해야 한다.
76년 다툼으로 근심이 생긴다.
88년 미루던 일이 해결될 기미가 보인다.
00년 서두르지 않아야 운이 따른다.
뱀띠
41년 집안이 행복으로 가득해진다.
53년 불화가 생길 수 있으니 조심해야 한다.
65년 소화불량이 생기지 않도록 음식에 신경 쓴다.
77년 바라던 일 순조롭게 진행된다.
89년 소원을 성취한다.
01년 하는 일이 척척 진행된다.
말띠
42년 화를 내지 않으니 건강이 좋아진다.
54년 숨은 공덕으로 공명을 얻는다.
66년 만사가 대길하니 운이 다시 열린다. 78년 문서 운이 대길하니 합격 운이 좋아진다.
90년 다른 사람의 떡이 더 크게 보이는 날이다.
02년 원하던 것을 손에 쥘 수 있는 날이다.
양띠
43년 삶이 풍요롭고 넉넉해진다.
55년 소원을 성취한다.
67년 주변 지인들이 부러워하는 운세다.
79년 행실이 우수하니 귀인이 도움을 준다.
91년 아는 사이에도 예절을 지킨다.
03년 단숨에 좋은 결과를 얻게 된다.
원숭이띠
32년 재물을 잃을 운수가 있으니 지갑을 자주 확인한다.
44년 원하던 뜻을 이루기 어렵다.
56년 생각한 것보다 크게 일하게 된다.
68년 더욱 노력하니 매사 발전한다.
80년 기쁨이 가득 넘치는 날이다.
92년 바라던 소원을 마침내 성취한다.
닭띠
33년 귀인의 도움을 받게 된다.
45년 예상보다 일이 더 늦어진다.
57년 꼬이던 일이 차츰 풀리니 마음이 한결 편안해진다.
69년 짜증 내지 말고 최선을 다한다.
81년 집안에 평온이 찾아온다.
93년 근심이 찾아오지만 이내 사라진다.
개띠
34년 지인과 귀인이 돕지 않아 힘들다.
46년 일이 잘 풀리지 않는다.
58년 돈 생겨도 금방 다 써버린다.
70년 바라던 일이 뜻대로 이루어진다.
82년 근심이 생기나 오후부터 차츰 나아진다.
94년 다툼과 시비를 각별히 조심한다.
돼지띠
35년 귀인에게 도움을 받는다.
47년 근심이 많으나 오후부터 좋아진다. 59년 더 좋은 곳으로 이사 갈 일이 생긴다.
71년 힘든 고비에서 벗어날 기회다.
83년 서두르지 말고 느긋하게 행동한다.
95년 기쁨으로 가득한 날이다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장