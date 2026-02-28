[백운산 오늘의 운세] 2026년 2월 28일

쥐띠
36년 주위에서 사람들이 도움을 주려고 한다.
48년 마침내 중요한 사람으로 인정받는 날이다.
60년 일이 순행대로 잘 풀린다.
72년 행운이 오후쯤 찾아온다.
84년 사람을 다스리는 능력이 뛰어나다.
96년 좋은 평가를 받으니 기쁜 날이다.
소띠
37년 오후부터는 다시 바라던 운이 다시 오기 시작한다.
49년 고생한 보람이 있는 날이다.
61년 힘든 고민에서 마침내 벗어나는 날이다.
73년 묵은 액운이 떨어져 나간다.
85년 기운이 다시 차리는 날이다.
97년 가족들이 다 함께 모이니 즐거워진다.
범띠
38년 안색이 좋아지니 한결 빛이 난다.
50년 문서 매매 운이 들어온다.
62년 얻지 못할 것은 빨리 잊는 것이 좋다.
74년 생각지 않은 일들만 생긴다.
86년 반가운 사람들과 만난다.
98년 매사에 최선을 다하여 열심히 해야 한다.
토끼띠
39년 서두르지 않고 여유롭게 지내야 한다.
51년 뜻하지 않게 마음만 심란한 날이니 조심한다.
65년 걱정이 사라지니 금전 운도 따른다.
75년 가족과 여행을 즐기니 마음이 편해지는 운세다.
87년 근심이 사라지니 마음이 풍요로운 시기다.
99년 막힘없이 대길하니 만사형통한다.
용띠
40년 가는 곳마다 귀인이 도움을 준다.
52년 자금이 더디게 움직이는 날이다.
64년 문서 사기를 조심해야 한다.
76년 어떤 일이든 정확하게 알아볼 필요가 있다.
88년 시비와 다툼을 피한다.
00년 열심히 노력하니 뜻을 이룬다.
뱀띠
41년 슬기롭게 대처해 나간다.
53년 심란하고 답답한 날이다.
65년 건강한 정신으로 고난을 이겨내야 한다.
77년 평소보다 더 빛나게 활동한다.
89년 현명한 처세로 상황을 판단해야 한다.
01년 급한데 일 처리 더디다.
말띠
42년 뛰어난 인품과 덕망을 드러내는 날이다.
54년 바쁘기만 하고 실속은 없다.
66년 마음은 급한데 일 진행은 느리다.
78년 행운이 한가득 들어오는 날이다.
90년 문서를 더 꼼꼼히 확인한다.
02년 실력을 제대로 발휘해야 한다.
양띠
43년 여유로운 하루를 보내는 날이다.
55년 행운을 얻을 기회가 찾아오는 날이다.
67년 우울했던 마음이 밝아지는 날이다.
79년 소망하던 일이 척척 풀리니 금상첨화다.
91년 그간 기다려온 승진 운이 들어온다.
03년 묵은 근심이 사라지니 마음이 편해진다.
원숭이띠
32년 근심이 생겼다가 사라진다.
44년 일이 꼬이면 원인을 알아내야 한다.
56년 나빴던 건강이 빠르게 호전된다.
68년 좋은 기회가 서서히 찾아온다.
80년 근심과 걱정이 빠르게 없어진다.
92년 화를 내면 근심만 더 늘어난다.
닭띠
33년 어려움을 무사히 극복하는 운이다.
45년 마음이 한결 따뜻해지는 날이다.
57년 명성을 떨치니 운수대통한다.
69년 소원을 성취하니 마음은 한결 기쁘다.
81년 오후부터 기다리던 소식이 들려온다.
93년 윗사람의 도움을 받으니 감개무량하다.
개띠
34년 힘이 빠지니 몸살감기에 신경 쓴다.
46년 오래전 문서 사고파는 일이 순조롭다.
58년 뜻대로 잘되지 않으니 더 기다려야 한다.
70년 불안한 마음과 불길 함이 사라진다.
82년 집안으로 기쁨이 가득 들어온다.
94년 이직 운과 취업 운이 차차 풀린다.
돼지띠
35년 안 좋았던 건강이 호전될 기미가 보인다.
47년 생각한 일이 풀리니 어깨춤을 춘다.
59년 운수대통하니 욕심부리지 말고 편안히 지낸다.
71년 일신이 한결 편안해지는 날이다.
83년 뜻밖에 귀인이 찾아와 도움을 준다.
95년 다칠 수 있으니 집에 일찍 들어간다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장