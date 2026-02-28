[백운산 오늘의 운세] 2026년 2월 28일

양띠

43년 여유로운 하루를 보내는 날이다.

55년 행운을 얻을 기회가 찾아오는 날이다.

67년 우울했던 마음이 밝아지는 날이다.

79년 소망하던 일이 척척 풀리니 금상첨화다.

91년 그간 기다려온 승진 운이 들어온다.

03년 묵은 근심이 사라지니 마음이 편해진다.