李대통령 “초고가 주택, 선진국 수도 수준 부담·규제할 것”

"정책수단 총동원…투기용 1주택자도 매각 유리하게 만들 것"

수석보좌관회의, 발언하는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 27일 "정책수단을 총동원해, 다주택자는 물론 주거용 아닌 투자 투기용 1주택자도 보유보다 매각이 유리한 상황을 만들 것이다. 초고가 주택은 선진국 수도 수준의 상응하는 부담과 규제를 안게 될 것"이라고 강조했다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 "각종 규제와 부담은 실주거용 1주택을 기본으로, 주거여부, 주택수, 주택 가격 수준, 규제내역, 지역특성 등에 따라 세밀하게 가중치를 주어 통상적 주거는 적극 보호하되, 주택을 이용한 투자투기는 철저히 봉쇄되도록 설계할 것"이라며 이 같이 썼다.이 대통령은 "이재명 정부는 강력한 금융, 세제, 규제를 통해 2026년 5월 9일 이 지난 후에도 다주택자들이 양도세 중과를 감수하고 매각하는 것이 이익(버틴 것이 더 손해)인 상황을 만들 것이다. 또 그렇게 할 수밖에 없다"고 거듭 강조했다.이 대통령은 "2026년 5월 9일이 지나면 매물이 잠길 것이라거나, 일부 다주택자들이 버텨보겠다고 한다는 말이 있다"며 "버티는건 각자의 자유인데, 이점은 알아두는 것이 좋을 것"이라고 경고했다.그러면서 이 대통령은 "정부가 제대로 작동하려면 권위가 유지되어야 하고, 권위를 잃은 정부는 뒤뚱거리는 오리를 넘어 식물이 된다"며 "정부의 권위는 신뢰와 일관성에서 나온다"고 말했다.이어 "정부의 안정적 운영, 정부정책의 권위와 신뢰를 위해서라도 5.9. 이전에 매각한 다주택자보다 버틴 다주택자가 유리하도록 방치할 수는 없다"며 "5월 9일이 지났는데 제대로 된 대책을 세우지 않아 매각한 것보다 버틴 것이 더 유리하게 되면, 매각한 사람은 속았다고 저와 정부를 욕할 것이고, 버틴 사람은 비웃을 것이며, 부동산 시장은 걷잡을 수 없이 흔들릴 것이다. 이렇게 되면 국정을 제대로 이끌어 갈 수 없다"고 덧붙였다.아울러 이 대통령은 "제가 표를 계산하지 않고 일각의 비난과 저항을 감수하기만 하면 세제, 금융, 규제 등 막강한 권한으로 망국적 부동산투기를 막기 위해 할 수 있는 조치는 얼마든지 있다"며 "국민의 눈높이에서, 규칙을 지키고 정부정책을 따른 사람이 손해 보지 않도록, 정부정책에 역행하고 규칙을 어긴 이가 이익을 얻지 못하도록 하는 것이 대한민국 정상화의 핵심"이라고 말했다.이어 "잠긴 매물은 질식할 것이고, 버티기는 더 큰 부담을 안길 것"이라며 "이재명은 한다. 말한 것은 지킨다. 국민께서 맡기신 일에 최선을 다하겠다"고 다짐했다.