[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 1일

범띠

38년 소원을 바라던 대로 성취하는 날이다.

50년 좋은 꿈을 꾼 덕에 운기가 갈수록 대길하다.

62년 생각지 않은 재물이 들어온다.

74년 신수가 점점 좋아지는 시기다.

86년 사이좋게 지내던 사람과 다툼이 생길 수니 조심한다.

98년 바라던 취업운이 들어오는 날이다.