[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 1일

쥐띠
36년 규칙적인 생활을 하니 좋은 일이 생긴다.
48년 걱정 근심이 말끔하게 빠져나간다.
60년 귀중품을 잃어버리지 않게 각별히 신경 쓴다.
72년 운이 아직은 소원대로 따라주지 않는다.
84년 약속을 지킨 덕분에 운수대통한다.
96년 행운이 찾아와 기쁨 가득한 날이다.
소띠
37년 원하는 것을 쉬엄쉬엄 얻는 날이다.
49년 필요 없는 헛된 욕심은 버려야 한다.
61년 기쁜 일이 있으니 마음이 뿌듯해진다.
73년 얻기 힘든 것도 어려움 없이 손에 넣는다.
85년 이직(이동) 수가 들어온다.
97년 노력하여도 아직은 원점으로 되돌아간다.
범띠
38년 소원을 바라던 대로 성취하는 날이다.
50년 좋은 꿈을 꾼 덕에 운기가 갈수록 대길하다.
62년 생각지 않은 재물이 들어온다.
74년 신수가 점점 좋아지는 시기다.
86년 사이좋게 지내던 사람과 다툼이 생길 수니 조심한다.
98년 바라던 취업운이 들어오는 날이다.
토끼띠
39년 남에게 잘 해주고도 쓴소리를 듣는다.
51년 마음을 비우니 알찬 결실이 있다.
63년 모처럼 만에 행운이 가득한 날이다.
75년 뜻하지 않은 선물을 받는다.
87년 자존심을 버리고 나니 마음이 후련해진다.
99년 필요한 금전이 마침내 마련되는 날이다.
용띠
40년 걱정 많이 하였던 근심이 사라지고 소원을 성취한다.
52년 쓸데없는 지출이 느니 신경 써야 한다.
64년 불길 운이 멀리 사라지니 운수대통한다.
76년 막혔던 금전운이 서서히 풀리기 시작한다.
88년 쓸데없이 고집을 내세우지 않는다.
00년 짜증은 금물이니 마음의 여유를 가진다.
뱀띠
41년 잃었던 건강을 되찾는 날이다.
53년 새로운 문서를 손안에 넣는다.
65년 집안에 문제로 마음이 편치않는 날이다.
77년 오후 중 문서 계약 이야기를 나눈다.
89년 금전 운이 약간 이나마 좋아진다.
01년 오후부터 좋은 일이 생길 운이다.
말띠
42년 고민이 해결되니 마음이 한결 편안해진다.
54년 새로운 문서를 얻는 날이다.
66년 집안에 겹경사 수가 따른다.
78년 건강을 빠르게 회복하여 축하를 받는다90년 바라던 운이 다시 트이기 시작한다.
02년 오후부터 바라던 이익이 따른다.
양띠
43년 일이 뜻대로 움직이니 얼굴이 한결 밝아진다.
55년 소망대로 이루어지니 근심이 사라진다. 67년 꼬였던 일이 잘 풀리니 기분이 상쾌한 날이다.
79년 마음 편하게 움직이니 즐거운 일이 생긴다.
91년 불길 운이 바뀌어 대길 운으로 운수가 대통한다.
03년 적극적이고 탐구하는 자세가 필요하다.
원숭이띠
32년 일이 소원대로 이루어지지 않는다.
44년 바라던 일에 밝은 희망의 빛이 들어온다.
56년 안 되는 일을 만드니 고민이 커진다.
68년 문서 매매가 아직은 성사되지 않는다.
80년 피곤할 때는 곧바로 휴식을 취해야 한다.
92년 이직으로 인해 마음이 한결 편하여진다.
닭띠
33년 오래전에 문서가 밝은 빛이 비친다.
45년 금전운이 서서히 풀리기 시작한다.
57년 가볍게 운동하니 몸이 가뿐해진다.
69년 일이 잘 풀리니 마음도 한결 편해진다.
81년 재물이 들어오니 걱정은 덜어도 된다.
93년 화사한 햇빛이 집안으로 들어온다.
개띠
34년 욕심내지 말고 마음을 비운다.
46년 짜증을 내면 후회하게 된다.
58년 고민하지 말고 가족과 소통해야 한다.
70년 주변 사람들이 몰려와서 도움을 주려고 한다.
82년 마음이 불안했다가 오후 늦게 행복이 찾아온다.
94년 매사 신중하지 않아서 근심만 쌓인다.
돼지띠
35년 어수선하다가도 오후부터는 순조롭게 지낸다.
47년 착잡한 마음이 안정을 찾는다.
59년 마음을 비우니 금전 운이 따른다.
71년 경제적 어려움을 겪는 날이다.
82년 바라던 일이 순조롭게 풀린다.
95년 활기가 넘치는 날이다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장