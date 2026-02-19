닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 법원·검찰

法, ‘내란 혐의’ 윤석열 무기징역 선고

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260219010005902

글자크기

닫기

정민훈 기자

승인 : 2026. 02. 19. 17:53

윤석열 1심선고-04
19일 서울역에서 시민들이 대합실에 설치된 TV를 통해 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 선고 공판 중계를 시청하고 있다. 윤 전 대통령은 2024년 12월 3일 비상계엄을 선포한 지 443일 만에 무기징역을 선고받았다. /이병화 기자


12·3 비상계엄 사태와 관련해 내란 우두머리 혐의로 재판에 넘겨진 윤석열 전 대통령이 무기징역을 선고 받았다. 재판부는 비상계엄 선포를 헌법기관의 마비를 노린 위법한 권한 행사로 판단했다.

서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 19일 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤 전 대통령에 대한 선고 공판에서 무기징역을 선고했다.

재판부는 군을 국회에 투입해 국회 기능을 마비시키려 한 점을 위법한 조치라고 봤다. 재판부는 "윤 전 대통령이 국회에 군을 보내 봉쇄하고 주요 정치인 등을 체포하는 방법으로 국회 활동을 저지·마비시켜 국회가 상당 기간 기능을 제대로 할 수 없게 하려는 목적을 내심으로 갖고 있었음을 부정하기 어렵다"며 "군대를 보내 폭동을 일으킨 사실도 인정된다"고 말했다.

재판부는 대통령의 비상계엄 선포권이 헌법상 인정된 권한이라는 점을 전제로 하면서도, 그 권한을 넘어서 행사하면 형법상 내란죄의 성립 요건인 국헌문란 목적과 폭동에 부합한다고 판단했다. 그러면서 윤 전 대통령의 비상계엄 선포가 내란죄에 해당한다고 했다. 



/그래픽=박종규 기자

재판부는 윤 전 대통령에 대한 양형과 관련해 "윤 전 대통령은 범행을 직접 주도적으로 계획했고 많은 사람을 범행에 관여시켰다"며 "비상계엄으로 막대한 사회적 비용이 초래됐고, 이 부분에 대해 사과의 뜻을 내비칠 모습을 찾아보기 어렵다"고 판시했다.

재판부는 국회 다수를 차지한 더불어민주당이 무리한 탄핵소추 등 정부 활동을 무력화, 국회에 대한 위기상황을 타개하고 자유 민주주의를 지키기 위해 비상계엄을 선포했다는 윤 전 대통령 측 주장은 받아들이지 않았다.

아울러 내란죄 수사권을 둘러싼 논쟁에 대해서도 검찰과 고위공직자범죄수사처 모두 내란죄 수사가 가능하다는 판단을 제시했다. 이에 따라 수사 개시 자체가 위법하다는 윤 전 대통령 측 주장은 받아들여지지 않았다.

윤 전 대통령 측 변호인단은 이날 선고 직후 기자회견을 열고 "명백히 드러난 진실과 형법·형사소송법 등이 무시된 판결"이라며 "오늘 법치가 붕괴되는 현실을 보면서 향후 항소해야 할지도 회의가 든다"고 밝혔다.

한편 이날 윤 전 대통령과 함께 출석한 김용현 전 국방부 장관에게는 징역 30년이 선고됐다. 노상원 전 정보사령관은 징역 18년, 조지호 전 경찰청장 징역 12년, 김봉식 전 서울경찰청장 징역 10년, 목현태 전 서울경찰청 국회경비대장에게는 징역 3년이 각각 선고됐다.

정민훈 기자
관련기사

靑, 윤석열 무기징역 선고에 "입장 없다"

"軍, 국회 투입은 폭동"… 재판부 '대국민 호소용 계엄' 일축

계엄부터 탄핵소추, 파면, 선고까지… '혼돈의 443일'

[르포]'피고인 윤석열' 1심 선고날…함성과 야유 맞부딪힌 광장

'사형 구형' 윤석열…19일 '운명의 날' 내란 선고

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기