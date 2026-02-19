닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
스포츠 스포츠 종합

경륜 정종진 건재 확인...올 시즌 기대감

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260219010005949

글자크기

닫기

김성환 기자

승인 : 2026. 02. 19. 20:22

2026스피드온배 대상경륜 정상
image01
2026 스피드온배 대상경륜에서 우승한 정종진/ 국민체육진흥공단 제공
정종진이 올 시즌 기대감을 높이고 있다.

정종진은 지난 15일 경기도 광명스피돔에서 열린 '2026 스피드온배 대상경륜'에서 우승했다. 시즌 첫 대상경륜에서 정상에 서며 기분 좋은 출발을 알렸다.

이날 결승전 흐름은 빨랐다. 정종진은 선두유도원이 빠진 후 류재열과 정해민에게 앞자리를 빼앗겼지만 곧바로 전열을 정비해 한 차례의 젖히기로 선두를 탈환한 후 격차를 벌이며 가장 먼저 결승선을 통과했다. 김우겸이 2위, 황인혁이 3위를 차지했다.

이번 대회를 앞두고 경륜 '양대산맥' 임채빈과 정종진의 맞대결에 관심이 쏠렸다. 그러나 이날 임채빈이 허리부상으로 빠지며 둘의 승부는 무산됐다. 여기에 강자 성낙송도 불참한 가운데 결승전을 앞두고 정종진의 우승이 예상됐다. 그러나 경기 당일 컨디션 등 변수가 많은 대상경륜임을 고려하면 이날의 우승이 상승세의 원동력이 될 것으로 보인다.

지난달 3일 첫패배를 당하며 2위한 것을 제외하면 정종진은 올 시즌 출주한 경주에서 모두 1위에 올랐다. 전문가들은 "2026 시즌 판도가 이제부터 본격적으로 형성되기 시작했다"며 정종진의 건재함을 주목했다.

한편 이날 우수급에서는 김태완이, 선발급에서는 박젝원이 우승하며 각각 특선급, 우수급으로 특별승급에 성공했다.
김성환 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기