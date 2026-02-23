“네트워크는 AI 시대의 혈관…핵심은 지능형 오케스트레이션”

김경백 전남대학교 정보화본부장·SW중심대학사업단장 인터뷰

생성형 인공지능(AI)이 촉발한 기술 변화는 클라우드와 소프트웨어 영역을 넘어 네트워크, 제조, 로봇 등 물리적 인프라 전반으로 확산되고 있다.

김경백 정보화본부장은 23일 아시아투데이와의 서면 인터뷰에서 생성형 인공지능(AI) 시대의 네트워크 인프라는 ‘속도’가 아닌 ‘지능형 오케스트레이션’이 핵심이라고 밝혔다.

전남대학교에서 연구·교육·행정의 디지털 전환(DX)을 총괄하고 있는 김경백 교수는 AI 시대의 네트워크를 ‘단순한 연결’이 아닌 ‘지능형 오케스트레이션’으로 정의한다. 기술 도입보다 구조 설계가 중요하다는 그의 인프라 철학을 질의응답 형식으로 정리했다.

다음은 김경백 정보화본부장과의 일문일답.

‑ 생성형 AI 시대를 맞아 네트워크 인프라는 무엇을 지향해야 하나.

“AI 전환의 핵심이 속도가 아니듯, 네트워크 역시 단순히 ‘빠른 길’을 만드는 데 그쳐서는 안 된다. 현재 인프라는 대규모 모델을 학습하는 중앙과 현장에서 데이터를 처리하는 에지(Edge)가 공존하는 구조로 재편되고 있다. 이 두 영역을 지능적으로 연결하고 안정성을 유지하는 고도화된 연결성이 핵심이다.

특히 로봇이나 제조 공정처럼 물리 시스템과 결합하는 ‘피지컬 AI’ 환경에서는 0.1초의 지연이 안전 사고로 직결된다. 이제는 단순한 트래픽 관리가 아니라, 어디에서 모델을 실행하고 데이터를 어디까지 정제할 것인지를 통합적으로 결정하는 지능형 오케스트레이션이 필요하다. 네트워크와 컴퓨팅을 하나의 유기체로 묶어 최적화하는 구조가 AI 시대 인프라의 본질이다.”

‑ AI 기반 보안, 특히 DDoS 탐지 연구에서 가장 경계해야 할 부분은.

“AI가 보안의 모든 문제를 해결해 줄 ‘마법의 방패’라는 기대는 경계해야 한다. 기술이 정교해질수록 공격 방식 또한 함께 진화한다. 가장 중요한 전략은 기술적 우위에 의존하기보다 기본에 충실한 보안 프로세스를 설계하는 것이다.

AI는 보안 전문가를 대체하는 존재가 아니라, 운영의 속도와 정확도를 높여주는 증폭기 역할을 수행해야 한다. 전통적인 룰 기반 대응과 AI 기반 자동화 탐지를 유기적으로 결합해, 현장의 문제를 다각도로 모니터링할 수 있는 체계를 구축하는 것이 바람직하다.”

‑ 지역 소멸 위기 속에서 AI 인재를 지역에 정착시키기 위한 해법은 무엇인가.

“인재 정주는 일회성 지원으로는 어렵다. 학생이 지역 기업과 함께 성장할 수 있다는 ‘성공 경험’을 설계해야 가능하다. 전남대가 운영하는 ‘이음 플랫폼’은 이러한 접점을 구조적으로 만드는 시도다.

단순히 채용 정보를 전달하는 수준을 넘어, 기업이 실제로 겪는 애로사항을 캡스톤 디자인 과제로 가져와 학생들이 현장의 언어로 문제를 정의하도록 한다. 산업계 멘토와 함께 문제를 해결하는 과정에서 기업은 기술 리스크를 낮추고, 학생은 자신의 역량이 현장에서 증명되는 경험을 축적한다. 교육·프로젝트·인턴십이 하나의 흐름으로 연결될 때 지역 기업은 매력적인 진로 선택지가 된다.”

‑ 비전공자를 위한 AI 융합 교육에서 전남대만의 접근법이 있다면.

“AI가 특정 전공의 전유물이 되지 않도록 단계적·다층적 교육 구조를 설계하는 데 집중하고 있다. 비전공자에게 AI를 강요하기보다, 자신의 전공 문제를 해결하는 도구로 인식하게 하는 것이 목표다.

전남대는 학생의 준비 수준에 따라 학과 중심의 심화 과정, 전공 간 융합 과정, 문제 적용 중심의 트랙 과정으로 교육 경로를 구분한다. 인문학이나 예술 전공자도 기술적 깊이에 매몰되지 않고, 자신의 전공 문제를 AI라는 공통 언어로 재정의할 수 있도록 진입 장벽을 낮춘 것이 특징이다. AI는 주인공이 아니라 각 전공 연구를 가속화하는 조력자로 기능해야 한다.”

‑ 대학 교육과 산업 현장 사이의 ‘단절’을 어떻게 메울 수 있나.

“많은 기업이 AI 도입에 어려움을 겪는 이유는 데이터 부족보다 문제 정의 역량의 부족에 있다. 대학 교육 역시 모델을 만드는 법에만 치중할 것이 아니라, 요구사항 정의부터 설계, 구현, 배포, 운영까지 이어지는 전체 사이클을 경험하게 해야 한다.

작은 프로젝트라도 처음부터 끝까지 완주한 경험이 있는 인재는 현장에 투입되자마자 문제 해결에 기여할 수 있다. 완벽한 이론보다 현장 수준의 실전형 실습이 결합돼야 단절된 고리가 연결된다.”

‑ 대학 행정의 디지털 전환에서 AI는 어떤 역할을 해야 하나.

“디지털 전환의 목표는 단순한 전산화가 아니다. 행정 서비스를 민첩하게 만들되, 정확성과 책임성을 유지하는 구조를 설계하는 것이 핵심이다. 반복적인 민원 처리나 규정 검색은 AI가 담당하고, 직원은 고도의 판단이 필요한 업무에 집중하는 방식이 바람직하다.

이 과정에서 중요한 것은 사람이 최종 책임을 지는 ‘휴먼 인 더 루프(Human-in-the-loop)’ 구조다. 기술이 결정을 대신하는 것이 아니라, 사람이 더 나은 결정을 내리도록 돕는 보조자로 AI를 배치해야 신뢰받는 행정이 가능하다.”

‑ 연구·교육·행정을 병행하는 교수로서의 설계 원칙은 무엇인가.

“세 역할은 서로 분리된 업무가 아니라 SW·AI라는 하나의 축 위에 놓여 있다. 연구에서의 문제의식이 교육으로 이어지고, 교육 현장의 요구가 다시 행정 제도 개선으로 연결되는 선순환 구조를 만드는 것이 중요하다.

역할은 모든 문제를 직접 해결하는 데 있지 않다. 구성원들이 역량을 발휘할 수 있도록 불필요한 장애물을 제거하는 ‘플랫폼 설계자’가 되는 것이 핵심이다. 현장의 목소리를 존중하고 자원 배분의 우선순위를 명확히 하는 것이 변화 속에서도 균형을 유지하는 방법이다.”

‑ AI의 빠른 변화에 두려움을 느끼는 이들에게 조언한다면.

“AI는 정복의 대상이 아니라, 철기 시대의 도구처럼 사회를 재편할 거스를 수 없는 흐름이다. 가장 위험한 태도는 막연한 거부감으로 변화에서 스스로를 배제하는 것이다. 기술을 적극적으로 학습하되, 그 영향은 지속적으로 점검해야 한다. AI가 인간을 대체할지 고민하기보다, 더 중요한 문제에 집중하도록 돕는 도구로 활용하는 태도가 필요하다.”

‑ 10년 뒤 어떤 연구자이자 교육자로 기억되고 싶은가.

“AI라는 공공재적 가치를 사회 전반에 확산시킨 ‘연결자’로 기억되고 싶다. 단일 모델의 성과보다 의료·제조·공공 등 각 현장의 제약 조건을 이해하고 실질적인 성과를 낼 수 있는 인재를 길러내는 것이 목표다. 데이터 파이프라인부터 운영까지 아우르는 지능형 분산 인프라 연구를 통해 현장에서 실제로 작동하는 기술을 남기고자 한다.”

‑ 변화의 시대를 살아가는 이들에게 마지막으로 전하고 싶은 말은.

“완벽한 준비가 끝날 때까지 기다릴 필요는 없다. 먼저 AI라는 흐름에 올라타는 것이 중요하다. 직접 사용해 봐야 자신이 해결하고자 하는 문제와의 접점을 발견할 수 있다. 작은 실험을 반복하며 자신만의 성공 경험을 축적해야 한다. 변화를 견디는 대상이 아니라 즐기는 과정으로 받아들이는 순간, 이 거대한 흐름 속에서도 주도권을 가질 수 있다.”