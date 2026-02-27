피아이코퍼레이션 지또먹, ‘틱톡 라이브 페스트 2025’ 글로벌 시상식 2관왕 성과

1

피아이코퍼레이션(PI Corporation) 소속 크리에이터 지또먹이 글로벌 무대에서 의미 있는 성과를 거뒀다.

지또먹은 지난 12일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘TikTok LIVE Fest 2025’ 글로벌 시상식에서 ‘팬덤 리그(Fandom League)’ 부문 6위, ‘Ultimate Stage’ 부문 4위를 각각 수상했다고 27일 밝혔다. 두 개 핵심 경쟁 부문에서 모두 상위권에 오르며 글로벌 라이브 시장 내 영향력을 다시 한번 입증했다.

TikTok이 주최하는 ‘LIVE Fest’는 전 세계 라이브 크리에이터의 연간 성과와 팬덤 영향력을 종합 평가하는 글로벌 행사다. 특히 ‘글로벌 팬덤 리그’는 팬 참여도, 후원 지표, 콘텐츠 파급력 등을 기준으로 순위를 산정하는 대표 경쟁 부문으로 꼽힌다. ‘Ultimate Stage’ 역시 글로벌 상위 크리에이터들이 경쟁하는 메인 스테이지 부문으로 상징성이 크다.

지또먹은 실시간 소통 중심의 콘텐츠와 체계적인 라이브 기획력을 바탕으로 국내외 시청자를 아우르는 방송을 이어왔다. 글로벌 시청자 비중을 확대하는 전략을 통해 안정적인 후원 성과와 높은 참여율을 기록하며 한국을 대표하는 글로벌 라이브 크리에이터로 자리매김하고 있다.

이번 시상식에는 지또먹 외에도 피아이코퍼레이션 소속 크리에이터 효뱅, 다훈이 초청을 받아 참석했다. 또한 에이전시 담당자 역시 공식 초청을 받아 현장을 함께했다. 이는 소속 크리에이터들의 글로벌 경쟁력과 에이전시의 매니지먼트 역량을 동시에 보여주는 사례로 평가된다.

피아이코퍼레이션 관계자는 “지또먹 크리에이터가 글로벌 무대에서 의미 있는 성과를 거둔 것은 팬들의 꾸준한 지지 덕분”이라며 “앞으로도 글로벌 시장에서 지속적인 성장을 지원하겠다”고 밝혔다.