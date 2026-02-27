파마리서치, 리쥬란 ‘다이아미터 포럼’ 개최…임상 근거 공유

안전성 중심 시술 표준화 방향 제시

ㅇ 0 윤관식 파마리서치 영업마케팅본부 전무가 서울 강남 조선 팰리스에서 열린 '2026 리쥬란 다이아미터 포럼'에서 발표하고 있다./파마리서치

재생의학 전문기업 파마리서치는 서울 강남 조선 팰리스에서 리쥬란 시술 의료기관을 대상으로 '2026 다이아미터 포럼'을 개최했다고 27일 밝혔다.이번 포럼은 '리쥬란 다이아 멤버십'에 선정된 의료기관을 대상으로 진행됐다. 해당 멤버십은 시술 경험과 임상 활동 등을 기반으로 매년 상위 25개 기관을 선정해 운영되는 프로그램이다.행사에서는 리쥬란의 원료 특성과 제조 공정, 기술적 구조에 대한 설명과 함께 실제 임상 현장에서 축적된 적용 사례가 공유됐다. 연령대별 피부 특성을 고려한 시술 전략, 적응증 확대 가능성, 시술 후 반응 관리 및 안전성 확보 방안 등이 주요 의제로 다뤄졌다.또 웰에이징 트렌드 변화에 따른 노화 치료 접근 방식과 환자 맞춤형 시술 설계 방향에 대한 발표도 이어졌다. 실제 증례를 기반으로 한 안전 관리 경험과 프로토콜이 소개되며 시술 표준화와 임상 데이터 축적의 중요성이 강조됐다.파마리서치 관계자는 "의료진 간 임상 경험을 공유하고 시술 안전성을 높이기 위한 자리였다"며 "축적된 데이터와 학술 역량을 바탕으로 안전한 시술 환경 조성에 기여하겠다"고 말했다.한편 파마리서치는 재생의학 기술을 기반으로 의약품과 의료기기, 화장품, 건강기능식품 등을 개발·판매하고 있다. 주요 제품으로는 리쥬란, 리쥬비엘, 콘쥬란 등이 있다.