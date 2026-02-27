KT, MWC26서 AI기반 차세대 통신 기술 소개…GSMA와 공동백서 발간

백서커버페이지 0 KT가 GSMA와 함꼐 발간하는 5G지능형 패킷 코어 백서 커버이미지./KT

[KT이미지2] MWC26 전시장 조감도 0 KT MWC26 전시장 조감도./KT

KT가 세계 이동통신협회(GSMA)와 함께 5G 지능형 패킷 코어 백서를 발간, AI 기술을 활용한 통신 네트워크를 소개한다. KT는 GSMA에 국내 통신사 중 유일하게 이사회 멤버로 참여하면서 다양한 사업 논의 및 협력을 이어가고 있다. GSMA 주관 MWC26에서도 다양한 AI 기술을 잔시할 예정이다.27일 KT는 세계 최대 모바일 전시회 'MWC26'에서 '5G 지능형 패킷 코어(Intelligent Packet Core-Phase2: How The Intelligent Packet Core Drives 5G/5G-A Monetization)' 백서를 공동 발간한다고 밝혔다. 기존 통신 기술에 AI를 접목해 트래픽을 효율적으로 처리하는 기술을 통해 AI-네이티브 네트워크를 소개할 방침이다.AI-네이티브 네트워크는 통신 기술에서 AI가 핵심 기능을 맡아 네트워크 상태를 판단하고 최적화 상태를 자동으로 수행한다. 네트워크와 AI를 구조적으로 결합한 AI-RAN(Radio Access Network)과 AI-코어가 핵심 축이다. KT는 이를 통해 차세대 통신 인프라 고도화 및 6G시대까지 확장 가능한 네트워크 구현을 기대하고 있다.AI-RAN은 통신 트래픽 처리와 AI 작업 과정을 단일 인프라에서 통합 운영한다. 기존 통신망에서는 네트워크 장비, 서버, AI 연산 장비가 개별적으로 운영됐으나, AI-RAN 기반 구조에서는 GPU와 CPU 등 컴퓨팅 자원을 하나의 풀(Pool) 형태로 통합 관리할 수 있다. 이를 통해 서비스 요구 및 트래픽 요구에 따라 자원을 유연하게 배분할 수 있다. 또 네트워크 최적화와 학습 등을 포함한 AI작업을 동시해 수행한다.또 다른 축인 AI-코어는 코어 네트워크 전반에 AI와 머신러닝(Machine Learning) 기술을 적용해 데이터 분석과 운영 자동화를 강화한다. KT는 통화 품질 이슈에 대한 AI 기반 원인 분석, 네트워크 점검 및 소프트웨어 업그레이드 자동화 등을 통해 장애 대응과 운영 효율을 지속적으로 개선하고 있다.이종식 KT 미래네트워크연구소장(전무)은 "AI-RAN과 AI-Core를 중심으로 한 AI-Native 네트워크는 기존 통신망의 한계를 넘어서는 새로운 전환점"이라며 "네트워크와 AI가 유기적으로 결합된 차세대 인프라를 통해 6G를 선도하겠다"고 밝혔다.KT는 GSMA 이사회 멤버로서 이번 5G 지능형 패킷 코어 백서 발간 등의 다양한 사업 논의 및 협력을 주도하고 있다. 또 GSMA가 주관하는 MWC26에서도 다양한 차세대 네트워크 기술을 소개한다. 구체적으로는 차세대 AI콘택트센터(AICC) 등 산업 현장에서 실제로 활용될 수 있는 기술을 소개한다.이번 전시에서 KT는 차세대 AICC(인공지능 콘택트 센터) 서비스인 'KT 에이전틱(Agentic) AICC'를 선보일 방침으로, 여러 AI 에이전트가 협업해 고객 상담부터 문제 해결까지 전 과정을 자동화하는 구조를 현실적으로 보여줄 예정이다.특히 금융, 공공, 의료 등 다양한 분야에서 쌓아온 AICC 구축·운영 역량과 AI 상담 기술을 바탕으로 에이전틱 AICC 서비스를 고도화한다는 계획이다. 또 자산화한 음성 데이터(STT)와 비정형 데이터를 활용해 개인화된 업무 처리와 맞춤형 마케팅 등 고객 가치 중심의 핵심 업무 영역까지 활용 범위를 넓힌다.