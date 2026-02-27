지씨셀, 중국 도입 CAR-T ‘푸카소’ 국내 허가 절차 착수

중국 이아소 바이오 '푸카소' 국내 도입 추진

'이뮨셀엘씨주' 상용화 경험 바탕 국내 시장 안착 도전

[사진자료] GC셀 0

지씨셀이 CAR-T 치료제 '푸카소'의 국내 허가와 상용화에 도전한다. 글로벌 제약사 제품 대비 경쟁력 있는 가격을 내세워 치료 접근성을 높이겠다는 전략으로, 국내 CAR-T 시장의 판도 변화 여부에 관심이 쏠린다.지씨셀은 중국 이아소 바이오 테크놀로지(이아소 바이오)로부터 도입한 다발성골수종 치료용 CAR-T 치료제 '푸카소(Fucaso)'의 국내 품목허가를 식품의약품안전처에 신청했다고 27일 밝혔다.푸카소는 이아소 바이오가 개발한 BCMA(B세포 성숙 항원) 표적 CAR-T 세포치료제로, 2023년 6월 중국에서 품목허가를 받아 중국 현지에서 다발성골수종 4차 치료제로 사용되고 있다.푸카소는 임상시험을 통해 높은 반응률을 확인했으며, 완전 인간 항체를 적용해 면역원성을 낮춘 것이 특징이다. CAR-T 치료제의 대표적인 부작용 발생률도 상대적으로 낮은 것으로 보고됐다.지씨셀은 지난해 10월 이아소 바이오와 국내 도입 계약을 체결한 이후 허가를 절차를 신속히 진행해 왔다. 푸카소는 2025년 7월 식품의약품안전처로부터 희귀의약품 지정을 받았으며, 같은 해 8월 신속처리 대상 첨단바이오의약품으로 지정됐다.지씨셀은 간암 면역세포치료제 '이뮨셀엘씨주'의 허가 및 상용화를 통해 축적한 경험을 바탕으로 푸카소의 국내 도입과 시장 안착을 신속히 추진한다는 계획이다. 특히 기존 글로벌 제약사 CAR-T 치료제 대비 경쟁력 있는 가격을 내세워 국내 환자들의 치료 접근성을 개선하는 것을 목표로 하고 있다.원성용 지씨셀 대표는 "그동안 축적해온 세포치료제 상업화 경험과 의약품 공급망 운영을 통한 사업 역량을 기반으로 푸카소의 국내 허가 및 시장 안착을 차질 없이 추진하겠다"며 "국내 환자들이 보다 합리적인 비용으로 치료받을 수 있도록 치료 접근성 확대에 최선을 다하겠다"고 말했다.