“AI로 더 작은 조직이 더 큰 성과”…美 핀테크 기업 블록, 직원 40% 감원

4000명 감원 계획 발표

clip20260227161535 0 잭 도시 블록 창업자 겸 최고경영자(CEO)/AP 연합뉴스

미국 핀테크 기업 블록(Block)이 전체 직원 1만여 명 가운데 4000명을 감원하기로 했다. 인공지능(AI) 활용에 따른 조직 재편이 배경이다.26일(현지시간) AP통신에 따르면 잭 도시 최고경영자(CEO)는 자사가 개발 중인 AI 기반 도구가 기업 운영 방식을 근본적으로 바꾸고 있다고 강조했다.그는 주주들에게 보낸 서한에서 "지능형 도구가 기업을 구축하고 운영하는 방식의 의미 자체를 바꾸고 있다"며 "우리가 개발 중인 도구를 활용하면 훨씬 작은 팀으로도 더 많은 일을 더 잘 해낼 수 있다"고 밝혔다.샌프란시스코에 본사를 둔 블록은 온라인 결제 플랫폼 스퀘어와 캐시앱의 모회사다. 도시는 구조조정의 핵심 동력으로 AI를 직접 언급했으며, 관련 발언은 자신이 공동 창업한 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에도 게시했다.이 같은 발표에 투자자들이 호응하면서 블록 주가는 시간외 거래에서 20% 이상 급등했다. 블록은 지난해 4분기 총이익이 전년 동기 대비 24% 증가했다고 밝혔다.시장에서는 AI가 고용에 미칠 영향에 대한 논쟁이 이어지는 가운데, 최고경영자가 AI를 감원 배경으로 명확히 밝힌 것은 이례적이라는 평가가 나온다. 최근 수개월간 미국 주요 기업들이 대규모 감원을 발표했지만, AI와의 직접적 연관성은 대체로 축소해 설명해왔다.2009년 설립된 블록은 미국과 캐나다, 유럽 일부 지역, 호주, 일본 등에서 사업을 운영하고 있다. 감원 대상 직원의 구체적인 지역과 직무는 공개되지 않았다.