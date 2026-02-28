닫기

뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제

美·이스라엘, 이란 공격…트럼프 “미군, 중대전투 시작”

승인 : 2026. 02. 28. 17:06

"이란 핵 프로그램 재건 시도…절대 핵무기 가질 수 없다"
도널드 트럼프 미국 대통령. /연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) "조금 전 이란 내 중대 전투를 시작했다"며 미국의 이란 공격 사실을 확인했다.


트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 8분짜리 영상을 통해 "우리의 목표는 임박한 이란의 위협을 제거함으로써 미국 국민을 보호하는 것"이라며 이같이 말했다.


트럼프 대통령은 "이란이 핵 프로그램 재건을 시도했다"며 "이란은 절대 핵무기를 가질 수 없다"고 강조했다.


또 그는 "이란은 미국과 다른 국가를 위협하는 장거리 미사일을 개발하고 있다"며 "우리는 그들의 미사일을 파괴하고 그들의 미사일 산업을 완전히 파괴할 것"이라고 주장했다.



AP, 로이터 통신에 따르면 이스라엘 국방부 장관은 이날 이란을 상대로 예방적 미사일 공격을 단행했다고 발표했다.


아울러 미국 당국자도 미국이 대이란 타격을 진행 중이라며 해상과 공중에서 이란을 향해 공격하고 있다고 말했다고 로이터통신이 전했다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기