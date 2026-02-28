스페이스X, 이르면 내달 IPO 절차...“기업가치 2500조원 목표”

내달 증권거래위원회에 상장 예비서류 제출 계획

2026021501000945300051751 0 2025년 5월 스페이스X의 팰컨9 로켓이 미국 플로리다주 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 스타링크 위성을 싣고 발사되는 모습/로이터 연합뉴스

테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 우주항공 기업 스페이스X가 기업공개(IPO) 절차에 들어간다.27일(현지시간) 블룸버그 통신 등 외신에 따르면 스페이스X가 이르면 이르면 오는 3월 미국 증권거래위원회(SEC)에 비공개 상장 예비서류를 제출한다고 소식통을 인용해 보도했다.최근 인공지능(AI) 스타트업 xAI를 인수하며 규모를 키워온 스페이스X는 이번 IPO를 통해 약 1조 7500억 달러(한화 약 2524조원)의 기업 가치를 인정 받으려는 것으로 알려졌다.향후 스페이스X IPO를 성공적으로 마칠 경우 엔비디아와 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존 등과 함께 세계에서 가장 기업가치가 높은 상장 기업 대열에 이름을 올릴 것으로 기대된다.스페이스X는 IPO로 최대 500억 달러를 조달할 수 있을 것으로 예상되고 있다. 이는 2019년 290억 달러로 IPO 자금 조달 최대 기록을 세웠던 사우디아라비아 국영 석유기업인 아람코 보다도 높은 수치다.스페이스X는 확보한 자금은 대형 우주선 스타십과 우주 인공지능(AI) 데이터센터 건설, 달 기지 건설 사업 등에 사용할 계획이다.상장 주관사로는 뱅크오브아메리카와 골드만삭스, JP모건 체이스, 모건스탠리 등이 검토되고 있다. 스페이스 X의 상장 시점은 오는 6월로 점쳐지고 있다. 다만 내부 결정과 SEC 비공개 검토 등에 따라 일정이 변경될 가능성도 있다.