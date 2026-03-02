LG엔솔·삼성SDI·SK온, ‘인터배터리 2026’ 총출동…AI 시대 배터리 비전 제시

EV 넘어 데이터센터·로봇·드론까지…배터리 산업 '확장 경쟁'

UPS·BBU·ESS·전고체 총망라…"AI 인프라 핵심은 배터리"

[참고사진] LG에너지솔루션 인터배터리2026 참가 0 LG에너지솔루션이 오는 3월 11일부터 13일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2026' 전시에 참가한다. 사진은 코엑스에 설치된 LG에너지솔루션 전시관 모습. /LG에너지솔루션

국내 최대 배터리 산업 전시회 '인터배터리 2026' 개막이 일주일 앞으로 다가온 가운데 국내 주요 배터리 기업들이 총출동해 AI 시대를 겨냥한 차세대 기술과 비전을 공개한다. LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 '배터리 3사'는 전기차(EV)를 넘어 에너지저장장치(ESS), 데이터센터, 로보틱스, 드론 등으로 확장된 사업 포트폴리오를 전면에 내세우며 미래 시장 선점 경쟁에 나선다.2일 업계에 따르면, 오는 11~13일 서울 강남구 코엑스에서는 산업통상부가 주최하고 한국배터리산업협회, 코엑스, 코트라 등이 공동 주관하는 '인터배터리 2026'이 열린다.이번 전시의 핵심 키워드는 'AI(인공지능) 인프라'다. AI 산업의 급성장으로 데이터센터 전력 수요가 급증하면서, 안정적인 전력 공급을 위한 배터리 기술이 핵심 인프라로 부상하고 있다. 특히 무정전전원장치(UPS)와 배터리백업유닛(BBU), ESS 등이 AI 시대 필수 설비로 자리 잡으며 배터리 기업들의 기술 경쟁도 본격화되는 모습이다.◇ LG에너지솔루션 "에너지의 근원 역할 보여줄 것"LG에너지솔루션은 'Original Innovator, Creating the Future of Energy'를 주제로 참가 기업 중 최대 규모인 540m²(약 163평) 전시장을 마련한다. 회사는 EV와 ESS를 넘어 로보틱스, 드론, 항공위성 등으로 확장된 배터리 적용 사례를 대거 공개하며 '미래 에너지 설계자'로서의 기술 리더십을 강조한다.LG에너지솔루션 관계자는 "30년 이상 축적된 배터리 원천 기술과 탄탄한 사업 포트폴리오를 바탕으로 미래 에너지 시대를 이끌어 가겠다는 비전과 성장 가능성을 체험할 수 있을 것"이라고 밝혔다.전시는 '에너지 인프라' '모빌리티' '로보틱스&드론' '미래 기술' 등 5개 존으로 구성된다.에너지 인프라 분야에서는 국내 전력망 환경에 최적화된 리튬인산철(LFP) 기반 ESS 'JF2 DC LINK 5.0'을 공개한다. 이 제품은 국내 최초로 LFP 배터리를 적용해 화재 안전성을 강화하고 설치 및 운영 효율성을 높인 것이 특징이다.또 AI 데이터센터용으로 차세대 JP6 UPS용 랙 시스템과 BBU 솔루션도 국내 최초로 선보인다.모빌리티 분야에서는 GM과 공동 개발 중인 LMR(리튬망간리치) 배터리를 처음 공개한다. 해당 배터리는 가격과 성능의 균형을 강화한 차세대 제품으로, '배터리쇼 북미 2025'에서 배터리 혁신상을 수상한 바 있다.이와 함께 배터리 수명 관리 소프트웨어 'Better.Re', BaaS 모델 'B-lifecare', 'B.once' 등도 소개된다.로보틱스 및 드론 분야에서는 CES 2026에서 공개된 홈로봇 'LG 클로이드'를 비롯해 베어로보틱스 자율주행 로봇, 혈액수송용 드론, 항공 큐브위성 등을 전시한다.LG에너지솔루션은 "보이지 않는 곳에서 세상을 움직이는 에너지의 근원으로서 역할을 보여주는 자리"라고 강조했다.◇ 삼성SDI "전력 공백 제로화" 기술 전면에삼성SDI는 'AI thinks, Battery enables'를 슬로건으로 내걸고 AI 시대 비전을 제시한다. 삼성SDI는 "AI 시대를 가능하게 하는 첨단 배터리 솔루션을 선보일 것"이라며 "성능과 안전성을 모두 만족하는 글로벌 기술 경쟁력을 확인할 수 있을 것"이라고 밝혔다.전시의 중심에는 데이터센터용 초고출력 배터리가 배치된다. 삼성SDI는 UPS용 배터리 'U8A1'과 함께 BBU용 배터리 솔루션을 처음 공개한다. 해당 BBU는 초고출력·고용량 원통형 배터리를 적용해 전력 피크 시 즉각 대응이 가능하고, 정전 시 데이터 저장 시간도 추가 확보할 수 있는 것이 특징이다.ESS 분야에서는 '삼성배터리박스(SBB)' 풀 라인업을 전시하고, AI 기반 화재 예방 소프트웨어 '삼성배터리인텔리전스(SBI)'를 최초 공개한다.또 전고체 배터리 기술도 공개한다. 삼성SDI는 2027년 하반기 양산을 목표로 전고체 배터리를 개발 중이며, 휴머노이드와 산업용 로봇 등 '피지컬 AI' 분야로 적용을 확대한다는 계획이다.이와 함께 글로벌 전동공구 브랜드 밀워키와 협업해 탭리스 기술이 적용된 초고출력 원통형 배터리도 선보인다.◇SK온, ESS·로봇 중심 포트폴리오 확장SK온은 'Unlock the Next Energy'를 주제로 EV 중심에서 ESS와 로봇으로 사업 영역을 확대하는 전략을 공개한다.특히 ESS를 올해 핵심 사업으로 제시하며 고에너지밀도 LFP 파우치 배터리를 선보인다. 회사는 에너지밀도를 기존 350~450Wh/L에서 500Wh/L 수준으로 높이기 위한 연구개발을 진행 중이다.안전 기술도 강조한다. SK온은 전기화학 임피던스분광법(EIS) 기반 예방·진단 시스템을 적용한 컨테이너형 ESS DC 블록을 공개한다. 이 기술은 배터리 내부 상태를 정밀 분석해 미세 결함과 열화까지 조기 예측할 수 있는 것이 특징이다.로봇 분야에서는 현대위아 물류로봇(AMR)에 적용된 배터리를 전시하며 산업용 로봇 시장 확장성을 강조한다.또 셀투팩(CTP), 파우치 통합 각형 팩, 온 벤트 셀 등 혁신 설계 기술과 함께 액침냉각, 초급속 충전, 전고체·리튬메탈 배터리 등 차세대 기술도 공개한다.포스코퓨처엠도 참가한다. 회사는 'BoT(Battery of Things)'를 주제로 자율주행, 데이터센터, 공급망 등 5개 영역에서 소재 솔루션을 공개한다. 니켈 함량 95% 이상의 울트라 하이니켈 양극재와 LFP 양극재를 동시에 선보이며 포트폴리오를 확대하고, 전고체 배터리용 양극재와 실리콘 음극재 등 차세대 소재 기술도 제시한다. 또한 직접리튬추출 공법과 글로벌 원료 공급망, 그룹 차원의 수직계열화 역량도 함께 강조할 계획이다.