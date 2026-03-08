쿠팡 ‘착한상점’ 누적 매출 5조…중소상공인 온라인 판로 확대

쿠팡 착한 상점 0 쿠팡 '착한상점' 매출 추이./쿠팡

쿠팡이 운영하는 중소상공인 전용 기획관 '착한상점'의 누적 매출이 5조원을 넘어섰다. 지역 소상공인과 농어촌 생산자의 온라인 판로를 확대하는 플랫폼으로 자리 잡았다는 평가다.8일 쿠팡은 착한상점 입점 중소상공인의 누적 매출이 올해 2월 말 기준 5조원을 돌파했다고 밝혔다. 2022년 8월 서비스 출범 이후 3년 7개월 만이다. 누적 매출은 2023년 말 1조원, 2024년 말 3조원을 기록하며 빠르게 증가했다. 지난해 말 기준 누적 매출은 4조9000억원으로, 한 해 동안 약 1조9000억원의 추가 매출이 발생해 전년 대비 60% 이상 성장했다.착한상점은 지역 중소업체가 생산한 특산물과 생활용품 등을 모아 판매하는 상설 기획관이다. 인삼, 김, 도라지청 등 농수산물부터 가공식품과 주방·생활용품까지 다양한 상품을 판매한다. 쿠팡 메인 화면에 노출되는 구조여서 별도 마케팅 비용 없이도 전국 소비자에게 상품을 알릴 수 있는 것이 특징이다.쿠팡은 지자체 및 공공기관과 협력해 지역 중소상공인의 판로 확대도 지원하고 있다. 지난해에는 17개 기관 및 지방자치단체와 함께 총 30회의 특별 기획전을 열었다. 전국 소상공인 1만8000명이 참여해 24만개 상품을 선보였다.현재 쿠팡 전체 판매자의 약 75%는 연 매출 30억원 미만의 소상공인이다.쿠팡 관계자는 "지자체와 협력해 지역 중소상공인의 판로 확대를 지원하고 있다"며 "앞으로도 소상공인이 온라인 시장에서 성장 기회를 찾을 수 있도록 지원을 강화할 계획"이라고 말했다.