세조의 명복 담은 봉선사 동종, 63년 만에 국보 된다

조선 전기 동종 양식 완성한 '기준작'

쌍룡 청자·유효걸 초상 등 보물 지정 예고

남양주 봉선사 동종 국가유산청 0 남양주 봉선사 동종. /국가유산청

세조의 명복을 빌며 주조된 조선 전기 동종이 국보로 격상된다.국가유산청은 4일 '남양주 봉선사 동종'을 국보로 지정할 계획이라고 예고했다. 1963년 보물로 지정된 이후 약 63년 만이다. 국가유산청은 조선 전기 동종 양식을 완성한 대표작으로, 이후 동종 제작의 기준이 된다는 점에서 지정 가치가 크다고 밝혔다.이 동종은 조선 제8대 임금 예종이 아버지 세조의 명복을 빌기 위해 조성한 불사와 함께 제작됐다. 세조의 능 광릉 인근에 창건된 봉선사에 봉안하기 위해 주조됐으며, 높이 약 2.3ｍ에 이르는 대형 청동종이다.종은 중국 동종의 요소를 일부 수용하면서도 한국적 문양과 안정된 비례를 갖춰 조선 동종의 전형을 제시한다는 평가를 받는다. 당좌와 유곽, 용뉴 등 세부 구성이 균형을 이루며 장중한 아름다움을 드러낸다.종 몸체에 새겨진 주종기도 중요한 가치로 꼽힌다. 제작 경위와 참여 인물을 기록한 이 글은 문장가 강희맹이 짓고, 정난종이 글씨를 썼다. 15세기 왕실 불사의 성격을 전하는 사료이자 서예사 연구 자료로도 주목된다.이번 지정 예고에는 고려·조선 유물도 포함됐다. 13세기 작품으로 추정되는 '청자 상감쌍룡국화문 반'은 보물로 지정될 예정이다. 반 형태의 대형 청자로, 내부에 물결무늬와 쌍룡을 상감 기법으로 새겼다. 정교한 기법과 특수 문양으로 볼 때 왕실이나 관아에서 사용했을 가능성이 제기된다.또 인조 초 이괄의 난을 진압해 공신에 책봉된 유효걸의 모습을 담은 '유효걸 초상 및 궤'도 보물 지정이 예고됐다. 초상화와 보관 궤가 함께 전해지며, 17세기 공신 초상화의 형식과 도상을 보여주는 자료로 평가된다. 이와 함께 기존 보물인 '윤증 초상 일괄'에는 초상 1점과 '영당기적' 1점이 추가 지정될 계획이다.국가유산청은 30일간 의견을 수렴한 뒤 문화유산위원회 심의를 거쳐 국보와 보물 지정을 확정할 방침이다.