[포토] ‘기름값 2천원 시대’ 눈앞

중동정세 불안으로 국제유가가 가파른 상승세를 보인 8일 서울 시내의 한 주유소를 찾은 시민이 차량에 주유를 하고 있다. 이날 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1천893.3원으로 전날보다 3.9원 올랐다. 경유 가격은 1천915.4원으로 4.8원 상승했다.