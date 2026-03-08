ELS 과징금에 본업 경쟁력도 휘청…SC제일銀 길어지는 부진 터널

작년 순익 1415억원…3년 연속 순익 감소세

일회성 비용에 본업 경쟁력 부진까지 겹쳐

실적 부진에도 고배당…배당성향 90% 육박

SC제일은행의 부진 터널이 길어지고 있다. 홍콩 H지수 ELS(주가연계증권) 관련 과징금 등 일회성 비용이 반영된 데다, 이자이익과 비이자이익 등 본업 수익성까지 약화되면서 지난해 당기순익은 전년 대비 절반 수준으로 감소했다. 같은 기간 주요 시중은행들이 실적 개선 흐름을 이어간 것과 대비되는 모습이라는 평가다. 이 같은 실적 감소에도 불구하고 고배당 기조를 유지하면서 배당 성향은 90%에 육박할 전망이다.올해 임기 2년차를 맞는 이광희 SC제일은행장의 부담도 한층 커질 것으로 보인다. 취임 직후 소매금융 중심의 수익 구조 강화를 추진했지만, 정부의 가계대출 규제가 이어지면서 순익 확대에 제동이 걸렸기 때문이다. 이에 실적 개선을 위해서는 수익성 강화 전략을 재정비할 필요가 있다는 지적이 나온다.8일 금융권에 따르면 SC제일은행의 지난해 당기순익은 1415억원으로 전년(3311억원) 대비 57.2% 감소했다. 당기순익은 2022년(3901억원) 이후 3년 연속 감소세를 이어갔는데, 지난해에는 4분기 특별퇴직 비용(880억원)과 홍콩 H지수 ELS 제재 관련 충당금(1510억원)이 반영되면서 감소폭이 더욱 커졌다. SC제일은행의 연간 순익이 1000억원대를 기록한 것은 약 2500억원 규모의 특별퇴직 비용을 반영했던 2021년(1279억원) 이후 4년 만이다.일회성 비용이 실적 부진의 직접적인 요인이었지만, 본업 경쟁력도 약화된 모습이다. SC제일은행의 지난해 이자이익은 1조2076억원으로 전년(1조2321억원) 대비 약 2% 감소했다. 총여신이 증가했음에도 순이자마진(NIM)이 0.16%포인트 하락하면서 수익성이 떨어진 영향이다. 정부의 가계대출 규제 역시 부담으로 작용한 것으로 보인다. SC제일은행의 원화대출 중 가계 비중은 약 65%로 다른 시중은행보다 높은 편인데, 총량 목표치 준수를 위해 대출 영업이 위축되면서 이자이익 확대에도 제동이 걸렸다는 분석이다.지난해 3분기까지 증가세를 보였던 비이자이익도 환율 여파에 감소세로 돌아섰다. 작년 비이자이익은 3112억원으로 전년(3383억원)보다 8% 줄었다. 자산관리(WM) 사업 확대에 힘입어 WM 부문 실적은 비교적 견조했지만, 지난해 4분기 고환율 영향으로 유가증권 및 외환·파생상품 관련 이익이 감소한 것이 전체 비이자이익을 끌어내린 것으로 풀이된다.SC제일은행의 순익 부진은 주요 시중은행들의 실적 흐름과 대비된다는 평가다. 고금리 기조가 장기화되면서 다른 시중은행들이 최근 몇 년간 호실적을 이어온 것과 달리, SC제일은행은 ELS 관련 고객 배상금 및 과징금 등 일회성 비용과 수익성 악화가 겹치며 실적 반등이 지연되고 있기 때문이다. 실제 자산 규모가 비슷한 iM뱅크의 경우 SC제일은행과 비슷한 시기에 실적 부침을 겪었지만, 지난해 우량 여신 확대와 수익원 다변화에 적극 나서며 전년 대비 6.7% 증가한 3895억원의 당기순익을 기록했다.한편 실적 감소에도 불구하고 SC제일은행은 올해에도 해외 본사에 대한 배당을 실시한다는 방침이다. 배당 총액은 1250억원으로 전년(2320억원) 대비 줄었지만, 배당성향은 70.1%에서 88.3%로 크게 높아졌다. 배당이 최종 확정될 경우 배당금은 SC제일은행의 지분을 100% 보유한 스탠다드차타드 본사가 가져간다.SC제일은행 관계자는 "이번 배당은 작년도 회계결산 결과와 축적된 자본 여력에 기반해 국제 및 국내 규제 기준을 종합적으로 고려한 것"이라며 "배당 이후에도 충분한 손실 흡수력과 자본 건전성을 유지하고 있다"고 말했다.